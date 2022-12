En los últimos meses, Taylor Swift de 32 años de edad, se ha convertido en el foco de atención tras la salida de su álbum Midnights; ahora la cantante asegura que quiere ser como Guillermo del Toro.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter para la sesión de preguntas y respuestas de Women in Entertainpent Power 100, Taylor Swift elogió a Guillermo del Toro de 58 años de edad y aseguró que por un día, quisiera cambiar de lugares.

Ya que de acuerdo a Taylor Swift, quisiera tener la imaginación de Guillermo del Toro, uno de los cineastas mexicanos más destacados en Hollywood.

“Imaginen tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener un rango narrativo tan diverso pero de alguna manera poner tu huella artística distintiva en la película. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo. Un día con su mente sería fascinante.” Taylor Swift

Taylor Swift quien ha conseguido romper récords musicales gracias a su reciente disco Midnights, continuó elogiando a Guillermo del Toro, a quien se refirió como un verdadero genio.

Taylor Swift ya se había declarado fan de Guillermo del Toro

En una reciente entrevista con Taylor Swift, la cantautora reveló que admira a Guillermo del Toro e incluso, sería interesante estar un día con su mente.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Taylor Swift se declara fan de Guillermo del Toro, pues durante el Festival de Cine de Toronto (TIFF) cuando promocionó su corto All Too Well, ella elogió al director mexicano.

Asimismo, Taylor Swift reveló cuáles eran sus películas favoritas de Guillermo del Toro, siendo:

La forma del agua

El laberinto del fauno

El espinazo del diablo

Tal y como reveló Taylor Swift, ella comenzó a explorar más el trabajo de Guillermo del Toro durante la pandemia en 2020 y vio muchas de las películas del director mexicano.

Por lo que, en palabras de Taylor Swift, hizo que “todo mi mundo cambiara”, dijo emocionada la intérprete de ‘Anto-Hero’.

“Recuerdo haber visto dos películas seguidas de Guillermo del Toro: El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno y todo mi mundo se convirtió en un cuento de hadas y bosque e increíbles criaturas. Estaba tan deslumbrada por estas películas.” Taylor Swift

Taylor Swift revela que admira a Guillermo del Toro (Especial )

Taylor Swift revela que Guillermo del Toro fue una de sus inspiraciones para su álbum Folklore

Taylor Swift se ha destapado como la fan número uno de Guillermo del Toro, pues no solamente elogió su trabajo y su mente, sino que se declaró fan de todo su trabajo.

Y aunque Taylor Swift reveló que su película favorita de todos los tiempos es La Forma del Agua de Guillermo del Toro, agregó que el director originario de Guadalajara, Jalisco, fue una de sus inspiraciones para hacer su álbum Folklore .

Cabe recordar que este álbum de Taylor Swift, lo realizó en medio de la pandemia y ha sido uno de los mejores en su carrera de acuerdo a la crítica y a sus fans.