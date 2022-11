El pasado martes 15 de noviembre, la preventa de boletos para la gira de conciertos de Taylor Swift, The Eras Tour, comenzó; sin embargo, esto terminó colapsando a Ticketmaster y los memes no podían faltar.

Y es que fue tanta la demanda por conseguir boletos para los conciertos de Taylor Swift por Estados Unidos, que la página web de Ticketmaster no soportó y terminó colapsando.

De hecho, muchos de los usuarios se quejaron en redes sociales que la página de Ticketmaster no les permitía escoger boletos para los conciertos de Taylor Swift, lo cual inspiró varios memes.

Otros reportaron que Ticketmaster no les cargaba o les permitía ingresar el código especial para la preventa de los conciertos de Taylor Swift, provocando cientos de memes.

Venta de boletos de Taylor Swift tuvo una “demanda histórica” según Ticketmaster

The Eras Tour, la gira de conciertos de Taylor Swift que iniciará en Estados Unidos desde marzo y hasta agosto del 2023, generó un caos en Ticketmaster que terminó por colapsar y los memes no se hicieron esperar.

Y aunque Ticketmaster negó que su página estuviera caída o presentara algún error, las quejas seguían llegando, tanto que su nombre, The Eras Tour y Taylor Swift se hicieron tendencia y se llenó de memes en Twitter.

Posteriormente y tras el colapso de Ticketmaster, la página de boletos emitió un comunicado que decía:

“Ha habido una demanda históricamente sin precedentes con millones que se presentaron para comprar los boletos” Ticketmaster

Caos en Ticketmaster por los boletos de Taylor Swift provoca memes en redes (Especial )

Los memes de Taylor Swift y el colapso de Ticketmaster inundan las redes

La preventa de boletos para la gira de conciertos de Taylor Swift, provocó una demanda histórica en la página de Ticketmaster, la cual colapsó a los pocos minutos de haber abierto sus ventas.

Lo cual, por obvias razones hizo que los memes no se hicieron esperar, pues miles de usuarios se quejaron de no haber podido conseguir boletos para Taylor Swift y The Eras Tour.

Esto, además de colapsar el sitio de Ticketmaster y provocar memes por el caos que provocó la venta de boletos de Taylor Swift, hizo que la compañía tuviera que reagendar los horarios para la compra.

La gira de conciertos de Taylor Swift, The Eras Tour, iniciará el próximo 18 de marzo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona y finaliza el 5 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Sin embargo, Taylor Swift aún no anuncia las fechas internacionales para los conciertos de The Eras Tour.

Y, aunado al colapso de Ticketmaster y los memes que provocó la preventa de boletos de Taylor Swift, el nombre de la cantante también se hizo tendencia gracias a sus nominaciones al Grammy.

En donde Taylor Swift salió nominada en 4 categorías:

Mejor canción del año - All Too Well (10 minutes Version Taylor’s Version)

Mejor video musical - All Too Well: The Short Film

Mejor canción country - I Bet You Think About Me

Mejor canción escrita para medios visuales - Carolina

