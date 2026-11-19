Pedro Pereyra reveló que contempla casarse con Tania Rincón, luego de que ambos hablaran sobre la posibilidad de formalizar su relación durante los próximos meses en esta nueva etapa.

El productor compartió sus planes durante una entrevista difundida por Sale el Sol, en la que también habló sobre la convivencia con los hijos de la conductora.

Aunque la idea de llegar al altar ya está sobre la mesa, la pareja todavía no establece cuándo celebraría la boda ni ha anunciado preparativos oficiales por ahora.

¿Qué han dicho Tania Rincón y Pedro Pereyra sobre su boda?

Durante la conversación, Pedro Pereyra reconoció que tiene intención de casarse con la conductora, pero aclaró que todavía no existe una fecha definida para hacerlo.

El tema no sería nuevo para la pareja, pues ambos han admitido que conversan sobre el matrimonio y consideran que podría concretarse pronto.

Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra (Instagram/@taniarin )

Sin embargo, sus declaraciones no representan un anuncio formal de compromiso ni confirman que la celebración vaya a realizarse en los próximos meses por el momento.

Sobre el tipo de festejo, Pereyra expresó que preferiría una ceremonia sencilla, acompañada únicamente por sus amistades más cercanas y sin una celebración demasiado grande.

Tania Rincón también ha manifestado que le gustaría una boda íntima, decisión relacionada con que ambos ya estuvieron casados anteriormente y buscan algo más discreto.

En la misma intervención, el productor destacó la relación positiva que mantiene con los hijos de la presentadora y con Daniel Pérez, su exesposo.