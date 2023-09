Tammy Parra está muy enojada por tanto odio a su alrededor, revela Maryfer Centeno.

El nombre de Tammy Parra -de 21 años de edad- se volvió tendencia luego de un desastroso en vivo con:

Tammy Parra se encontraba saliendo con Aaron Mercury y él hizo un en vivo con otra famosa pareja de TikTok: Melissa Navarro y Massad.

Tammy Parra ya retomó su relación con Omar Núñez, pero no como tú crees

Tammy Parra cuenta que vendió fotos de sus pies para pagar la renta, pero algo no cuadra

Massad dijo una frase que Tammy Parra entendió como un insulto, pero todo se trató de un error de traducción.

Después del en vivo con Aaron Mercury y los otros tiktokers, Tammy Parra comenzó a recibir malos comentarios y hasta le recordaron la infidelidad de su ex.

Ante esto, Tammy Parra hizo un video para mostrar su molestia por las burlas y explicó qué sucedió con Aaron Mercury, Massad y Melissa Navarro.

“Después del mentando live vi que me empezó a llegar mucho hate (...) Ya me cansé porque llevo medio año fingiendo que no pasa nada, desde que pasó lo que pasó”

Tammy Parra