Tadeo Bonavides, hijo de Carlos Bonavides, se encuentra triunfando en la tercera temporada de CQ, Nuevo Ingreso.

En entrevista para YouTube, Tadeo Bonavides -de 17 años de edad- confesó cómo va su proceso de un actor infantil a uno juvenil.

Tadeo Bonavides, hijo de Carlos Bonavides, feliz de su participación en la tercera temporada de CQ, Nuevo Ingreso

Tadeo Bonavides ha decidido seguir los pasos de su papá Carlos Bonavides -de 84 años de edad- y hacer una carrera dentro de la industria del espectáculo en México.

Luego de su participación en ¿Tú crees?, Tadeo Bonavides se encuentra muy emocionado por su participación en la tercera temporada de CQ, Nuevo Ingreso.

En entrevista compartida por YouTube, Tadeo Bonavides se dijo feliz que a las personas les haya gustado su participación en este importante proyecto.

Tadeo Bonavides resaltó que su papá Carlos Bonavides ha sido una gran inspiración para él, no solo en la actuación sino también a nivel personal.

Cabe recordar que la tercera temporada de CQ, Nuevo Ingreso se encuentra producida por Pedro Ortiz de Pinedo.

¿Tadeo Bonavides se va de México? Revela que quiere tener una carrera en Estados Unidos

Tadeo Bonavides no solo demostró que tiene dotes para la actuación y es que también tiene una gran pasión por la música y demostró que puede ser un gran conductor.

Sin embargo, Tadeo Bonavides se encuentra consciente de que en estos momentos está viviendo su transición de un actor infantil a uno juvenil.

Y es que si bien está sufriendo algunos cambios típicos de la adolescencia, cuenta con el apoyo de sus papás y eso ha sido indispensable.

Tadeo Bonavides destacó que por el momento no tiene novia, pero se encuentra abierto al amor y darse una oportunidad en este ámbito de su vida.

Además, Tadeo Bonavides destacó que le está sacando provecho a esta nueva etapa de su vida pues ha escrito varias canciones sobre los cambios que ha experimentado.

Tadeo Bonavides señaló que ahora se encuentra más consciente de su trabajo porque sabe que es lo que quiere proyectar con su música.

En su conversación Tadeo Bonavides confesó que les hace mucho caso a sus fans sobre lo que desean ver de él, pero no deja de lado a su equipo personal que siempre lo aconsejan.

Tadeo Bonavides adelantó que desea internacionalizarse por lo que el otro año estará tomando un curso en Estados Unidos y es que quiere también tener una carrera allá.

En ese sentido, Tadeo Bonavides dejó en claro que no quiere que su carrera se quede solo en México y por eso desea prepararse muy bien.

Sueño que por su puesto sus papás apoyan por lo que cree que muy pronto podría independizarse y empezar a vivir solo.