Stephanie Salas está orgullosa de que Sasha Sokol haya hablado sobre Luis de Llano: “Nunca es tarde”. La hija de Sylvia Pasquel se dijo muy consternada por todo lo que pasó.

En entrevista con varios medios Stephanie Salas destacó que mantiene una gran relación con Sasha Sokol y confesó que ella conocía la historia desde hace mucho tiempo.

Stephanie Salas lamentó que las mujeres se vean expuestas a diferentes tipos de situaciones y señaló que su mamá siempre estuvo presente para protegerla ante cualquier tipo de abuso.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol expuso que Luis de Llano había abusado de era cuando era menor de edad. La cantante denunció que el productor estaba tratando de manipular la información en su entrevista con Yordi Rosado.

Stephanie Salas fue una de las invitadas a un evento de una revista y ahí fue cuestionada sobre las declaraciones que había realizado Sasha Sokol en torno a su relación con Luis de Llano.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Stephanie Salas se dijo muy orgullosa de que su amiga haya hablado sobre la situación que había pasado con Luis de Llano cuando era menor de edad.

Stephanie Salas reconoció que es una historia que conoce desde hace muchos años, pues su amistad con Sasha Sokol empezó desde ‘Vaselina’.

Durante su conversación, Stephanie Salas destacó que se encuentra muy consternada con toda la situación.

Stephanie Salas puntualizó que es una historia que conoce desde hace mucho tiempo, pero se siente muy orgullosa de que Sasha Sokol haya salido a hablar sobre el tema.

Stephanie Salas lamentó que las mujeres se vean expuestas a diferentes tipos de situaciones, pero agradeció que su mamá Sylvia Pasquel siempre estuvo presente para cuidarla.

En su conversación, Stephanie Salas confesó que es difícil poder decir que no, pero puntualizó que es importante hacerle caso al sexto sentido.

“Es complicado, somos mujeres, lo sabemos, no es fácil. Sin embargo, pues hay que sacar ese sexto sentido siempre, que nos apoye, nos ayude, y no es fácil, lo repito”

Stephanie Salas se mostró a favor de las mujeres y puntualizó que no es fácil pasar por diferentes situaciones por eso ella siempre se pone en los zapatos de las personas.

“Yo estoy en pro de las mujeres, y sobre todo me pongo en los zapatos de cualquier tipo de situación, no es fácil. Yo pude haber sabido resolverlo, pero en otras ocasiones no. Entonces, no es algo que sea sí de fácil. ‘Ay, soy fuerte y lo saco adelante’, no, para nada”

Stephanie Salas