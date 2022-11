Slobotzky acudió al Mundial de Qatar 2022 para la barra de entretenimiento de Tv Azteca, y ahora lo acusan de andar de infiel y filtran videos con misteriosa mujer.

José Luis Slobotzky, de 33 años de edad, forma parte del podcast La Cotorrisa, junto a Ricardo Pérez.

El comediante ha estado casado desde hace un año con Charín Ruiz, pero ahora los usuarios de redes sociales aseguran que Slobotzky engañó a su esposa en Qatar.

Slobotzky y su esposa Charín Ruiz (Instagram/@charin.ruiz)

Circula video donde supuestamente Slobotzky es infiel a su esposa

Al parecer todo era juego diversión en Qatar, hasta que una mujer llamada Laura Monarrez, compartió fotografías en su cuenta de Instagram, junto a Slobotzky.

Lo que llamó la atención es que el integrante de La Cotorrisa -Slobotzky- estaba demasiado cerca de esta joven, incluso en una de las fotos aparece sentada encima del comediante.

Asegura que Slobotzky le fue infiel a su esposa en Qatar (Twitter/@kittylilitt)

Después de que las personas comenzaran a notar la ‘cercanía’ entre Slobotzky y Laura, la mujer borró las imágenes de su Instagram, pero fue demasiado tarde.

Los usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a Slobotzky de infiel, e incluso lo acusan de denunciar cuentas donde comparten las comprometedoras imágenes.

Slobotzky ya tiene un hilo de Twitter donde aseguran que fue infiel

El usuario de Twitter @Kitty Lilitt, compartió dos videos donde se pueden ver las fotografías que demostrarían que Slobotzky le fue infiel a su esposa Charín Ruiz.

La supuesta infidelidad habría ocurrido en una fiesta y en un video se ve a la joven bailando en las piernas de Slobotzky y él le toca la pierna.

Estas imágenes bastaron para que se especulara que Slobotzky le había sido infiel a Charín.

Por otro lado, el usuario de Twitter que compartió el video donde el comediante sale con otra mujer, denunció que Slobotzky ha estado denunciado a quienes suben este material.

“Es obvio que sí lo fue, entonces por qué denuncias el video por ‘intimidación’, cuando lo único que se hace es exponer tu infidelidad” @Kitty Lilitt

Acusan a Slobotzky de denunciar videos donde aparece con otra mujer (Twitter/@kyttylilitt)

Hasta el momento Slobotzky no se ha pronunciado por este rumor, pero sí compartió una historia de Instagram donde está en una videollamada con Charín.

Las opiniones en redes sociales se han dividido, pues unos reprueban que Slobotzky haya estado tan cerca de otra mujer; mientras otros aseguran que esas imágenes no son suficientes para decir que el standupero fue infiel.

Slobotzky da entender que los rumore no afectan la relación con Charín (Instagram/@Slobotzky )

“Se me cayó un ídolo” y “Me rompe el corazón, no me imagino cómo estará Charín” fueron algunos de los comentarios en contra del comediante.

“Realmente no sabes si pasó algo más allá. Es vida de casados, casa de dos, dejen de meterse en vidas ajenas” y “Porque hacer un tema donde no saben contexto. Y si fue consensuado entre Charín y Slobo” fueron las opiniones a favor de Slobotzky.