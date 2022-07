El comediante José Luis Slobotzky, integrante de La Cotorrisa, compartió en sus redes sociales que un sujeto le escupió en Oaxaca y lo retó a que se encontraran en el mismo lugar donde lo agredió: “Tú sabes quién eres”.

Slobotzky contó en sus historias de Instagram el pasado 23 de julio, que mientras llegaba a un hotel en Oaxaca, un coche se detuvo frente a él, por lo que pesó que le iban a pedir una fotografía.

“Entrando al hotel se paró un coche, pensé que me iba a pedir foto, pinch...nacazo me escupió. No me alcanzó a escupir bien, me escupió como por acá. Pero güey, que naco eres, le dije que se bajara, no se quiso bajar, tú sabes quien eres, nunca te bajaste”

