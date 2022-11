A pesar de que Fofo Márquez dijo que ya iba dejar de lado su vida de influencer, acudió al Mundial de Qatar y se encontró con La Cotorrisa y esto es lo que pasó.

Luego de la muerte del padre de Rodolfo Márquez -nombre del influencer- este aseguró que se enfocaría en su vida y se alejaría de redes sociales.

Sin embargo, Fofo Márquez, de 24 años de edad, sigue con excentricidades y acudió a Qatar 2022, donde trató de acercarse a La Cotorrisa, pero le hicieron el ‘feo’.

Fofo Márquez en Qatar 2022 (@mr.fofomqz/Instagram)

La Cotorrisa dejó claro que no quiere al Fofo Márquez, pero él insiste

El youtuber HotSpanish compartió un video desde Qatar, donde aseguró que el Fofo Márquez iba a grabar con La Cotorrisa.

Ricardo Pérez -de 27 años de edad- y José Luis Slobotzky, de 33 años de edad; son los creadores del podcast de comedia La Cotorrisa.

“Les cuento que va grabar Fofo con La Cotorrisa, y creo que no les cae bien este güey. Dicen que quieren a un güey que sepa hacer chistes” HotSpanish

La Cotorrisa se encuentra en el Mundial de Qatar 2022, como parte de la barra de entretenimiento de TV Azteca.

Es por eso que el Fofo Márquez se los encontró y HotSpanish deseó que si el influencer lograba grabara con La Cotorrisa, no se burlaran de él.

La Cotorrisa se burla del Fofo Márquez (Especial)

“Que se les acerque y haber si no hay verg... Los de La Cotorrisa están de este lado, el ped... es que a veces quieren hacer quedar mal al Fofo pues se aprovechan de que es noble” HotSpanish

Al final Fofo Márquez no logró su objetivo, pues menciona que cuando se acercó, los de La Cotorrisa se fueron.

“Se los jalaron, pero sí se siente el ambiente tenso ahorita. Uno no viene patrocinado” Fofo Márquez

La Cotorrisa no soporta a Fofo Márquez y ya se lo dejaron claro

Ricardo Pérez y Slobotzky mostraron su desagrado por Fofo Márquez, en un video de La Cotorrisa; pues aseguran que es lo peor del internet.

La Cotorrisa contó que el Fofo Márquez les envió un mensaje fingiendo ser su manager, para programar un colaboración.

Slobotzky señaló que no le agradaba el influencer y que no pensaba darle publicidad, si no era para humillarlo públicamente .

También expresaron que personas como este influencer no debían estar en las redes sociales y que YouTube debía retirarlos de la plataforma.

Tras varios meses de que La Cotorrisa dejó claro que no soportan al Fofo Márquez, él ya respondió.

“Mi manager me busca colaboraciones constantemente y les escribe a influencers (...) De repente vi ‘rechazamos a Fofo Márquez’, dijeron que me rechazaron y así, pero al final de cuentas la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Ellos vienen patrocinados, yo vengo con inversión propia” Fofo Márquez

Según HotSpanish, cuando se encontraron a los de La Cotorrisa, lo saludaron, pero evadieron a Fofo Márquez y él trató de burlarse de los comediantes por acudir a Qatar patrocinados por TV Azteca, mientras él lo hacía con sus propios medios.