Sian Chiong le busca pleito a Arath de la Torre tras robar la salvación en La Casa de los Famosos 2024. y esto fue lo que pasó.

Arath de la Torre le robó la salvación a Agustín Fernandez, dejando a Sian Chiong en riesgo de convertirse en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos 2024.

El momento se intensifico cuando el conductor llamó “poco hombre” al actor cubano, luego de que tomará la decisión de quitar de la placa de nominados a Gala Montes.

Sian Chiong de 30 años de edad, enfureció ante las palabras de Arath de la Torre en televisión nacional y exige una disculpa pública.

Sian Chiong y Arath de la Torre tuvieron una acalorada discusión tras el robo de salvación en La Casa de los Famosos 2024.

Arath de la Torre tomo la decisión de salvar a Gala Montes y dijo que fue en modo de “favor”, pues ella fue un factor para que Adrián Marcelo saliera de la competencia.

Pero eso no fue todo y también envió una dedicatoria a Sian Chiong, dado que recordó que en su momento lo llamó ‘poco hombre’ por no ayudar a Sabine Moussier.

Cuando tuvo oportunidad de acercarse a Arath de la Torre, el actor cubano le reclamó por haber exhibido su comportamiento en televisión nacional.

“Yo creo que tú me dijiste a mí que no lo quisiste decir en serio, pero yo creo que debiste haber dicho también, siendo congruente por como me dijiste a mí, que no lo sentías de verdad”

Sian Chiong