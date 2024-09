¿En Cuéntamelo Ya! humillaron a Sian Chiong? En su presencia lo bautizan como el ceniciento, pese a que él había confesado que no le gustaba ese apodo.

Sian Chiong -de 30 años de edad- se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos 2024, luego de que sus actitudes dentro del reality fueron muy criticadas.

Al igual que los otros eliminados de La Casa de los Famosos 2024, Sian Chiong ha tenido que cumplir con la gira de medios por lo que ha tenido que acudir a diferentes programas.

Sian Chiong se ha tenido que enfrentar a sus momentos más polémicos dentro La Casa de los Famosos 2024.

Sin embargo su participación en Cuéntamelo Ya! fue más allá y es que las conductoras bautizaron a Sian Chiong como el ceniciento, tal como le habían dicho en La Casa de los Famosos 2024, y está fue su reacción.

Este es el momento en el que Sian Chiong es bautizado como el ceniciento en Cuéntamelo Ya!

Este miércoles 18 de septiembre, Sian Chiong llegó a Cuéntamelo Ya! para hablar de su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Sian Chiong (Tomada de Video )

Sin embargo, Sian Chiong se llevó una gran sorpresa luego de que las conductoras de Cuéntamelo Ya! le recordaron que era el ceniciento en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que aunque habría confesado que no le gustó ese apodo, las conductoras de Cuéntamelo Ya! lo bautizaron oficialmente como el ceniciento.

En ese momento le entregaron a Sian Chiong una zapatilla y productos de limpieza para que pudiera hacer el quehacer.

Y es que una persona vestida de príncipe que le obsequió una zapatilla, una escoba, cubeta y un mechudo.

Aunque renegó de la zapatilla, las conductoras de Cuéntamelo Ya! le pidieron que aceptará el regalo.

Sian Chiong se puso a barrer el foro con el regalo que le habían dado en Cuéntamelo Ya!

Creo que se enojó por lo de Ceniciento 🫣#LCDLFMx2 pic.twitter.com/fKztaiGses — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 18, 2024

A estas polémicas se tuvo que enfrentar Sian Chiong en Cuéntamelo Ya!

Sian Chiong no solo fue bautizado como el ceniciento en Cuéntamelo Ya! y es que además tuvo que enfrentar varias de las polémicas que vivió dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Durante su participación, Sian Chiong se tuvo que enfrentar al momento en el que el cuarto Mar lo llamaron “traidor” por no decirles que era de Tierra.

Sian Chiong reconoció que no se siente orgulloso de ese momento, pero intentó victimizarse al señalar que estaba muy presionado en La Casa de los Famosos 2024.

“No me siento orgulloso de esa situación, de verme y me he visto en muchas ocasiones y no estoy nada feliz. Me estaba tratando de proteger me costaba trabajo decirles que estaba en Tierra, me pudo la presión, se siente mucho la presión, sabes que estás en vivo en un programa” Sian Chiong

Durante su participación en Cuéntamelo Ya!, Sian Chiong reconoció que se había equivocado y ahora tenía que enfrentar sus errores.

“Como ser humano me equivoqué, una cosa positiva es que he reconocido mis errores” Sian Chiong

Sian Chiong puntualizó que no le pareció chistosa la broma de su colchón, pero no lo vio como algo grave del cuarto Mar.

“Yo sí les dije a ellos que no me lo tomaba personal, no lo estoy viendo como algo grave, no me parece chistosa, estaba agobiado porque a pesar de que no tenía compromiso con cuarto mar no sentía que los había traicionado pero si mis valores al no decirles que yo estaba con tierra, me dio mucho miedo. La broma no es chistosa para mí porque los comentarios sí duelen” Sian Chiong

En su conversación, Sian Chiong señaló que sentía que no le caía bien a Mario Bezares por lo que sabía que no podía estar en cuarto Mar.

“Yo sentía que no me llevaba bien con Mayito, voy a verme muy traidor si ya me había unido a un team y regresar con ello, es un error tomarme personal que me dijera Cenicienta” Sian Chiong

Sian Chiong se enfrentó también a la polémica cuando escupió y cuando se tocó indebidamente frente a Ricardo Peralta, Briggitte Bozzo y Gomita.

“Mal chiste, es un chiste que creo que es un poco desafortunado. Muchas de mis actitudes allá dentro no fueron las correctas” Sian Chiong

Tras salir de La Casa de los Famosos 2024, Sian Chiong señaló que reflexionará sobre sus acciones para convertirse en una mejor persona.