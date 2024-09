Rebecca de Alba niega haber tenido sexo con Agustín Fernández, como se inventó el habitante de La Casa de los Famosos 2024

Rebecca de Alba deja como un mentiroso a Agustín Fernández, quien semanas atrás aseguró en La Casa de los Famosos 2024, haber tenido sexo con la presentadora.

Como te informamos en SDPnoticias, Agustín Fernández, actual habitante de La Casa de los Famosos 2024, dijo a Adrián Marcelo -de 34 años de edad- haber tenido un momento de pasión con Rebecca de Alba, con quien hizo de todo.

Sin embargo, no hubo una relación ya que se trató de una “transacción”, es decir, la presentadora de televisión le pagó por sexo a Agustín Fernández y nunca más se volvieron a ver.

La declaración de Agustín Fernández fue retomada por distintos medios de comunicación por lo que Rebecca de Alba rápidamente se enteró que su nombre había sonado en La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que Rebecca de Alba -de 59 años de edad-, hasta el día de hoy a través del programa La Saga, niega haber tenido sexo con Agustín Fernández como éste se inventó en La Casa de los Famosos 2024.

La también modelo dice no conocer a Agustín Fernández -de 34 años de edad- así como explica haberse enterado de lo dicho en La Casa de los Famosos 2024 por una revista de espectáculos.

Medio que se las ingenió para alimentar la mentira a retomar una publicación que Rebecca de Alba hizo tiempo atrás y que aseguraron era una respuesta al habitante de La Casa de los Famosos 2024, lo cual es falso.

“Salió en revista de espectáculos, la prensa retoma algo que yo postee antes, pero no tiene que ver con este asunto. Dijeron: ‘Ah, ella le contestó’. Yo no le contesto a nadie. No lo conozco y dijo que fue hace como 8 años ¿o no tengo buena memoria? Pero no, yo no me acuerdo”

Rebecca de Alba