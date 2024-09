Wendy Guevara pide no victimizar a Agustín Fernández por la ropa cuando ha dicho cosas horrendas en La Casa de los Famosos 2024

Wendy Guevara está harta de las fans de Agustín Fernández, quienes la han atacado en redes sociales por no mandarle ropa al habitante de La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que mediante una transmisión en vivo, Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, pide no utilizar el tema de la ropa para victimizar a Agustín Fernández.

La influencer -de 31 años de edad- reprueba que gente priorice la ropa antes que los horrendos comentarios que el modelo argentino hizo en La Casa de los Famosos 2024.

De acuerdo con Wendy Guevara, fans de Agustín Fernández, actual habitante de La Casa de los Famosos 2024, lo quieren victimizar con el tema de la ropa.

Y es que Agustín Fernández, amigo de Wendy Guevara, en distintas ocasiones se ha quejado de que no le envían ropa para las galas de La Casa de los Famosos 2024 aún cuando él supuestamente dejó pagado su vestuario.

Por lo que sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 le han prestado prendas e incluso el modelo se ha puesto ropa que ha declarado no es de agrado.

Razón por la que sus fans se han dado a la tarea de victimizar a Agustín Fernández y de atacar a Wendy Guevara por no enviarle vestuario; quejas que la tienen harta.

Al respecto, la influencer pide no olvidar que Agustín Fernández realizó horrendos comentarios dentro de La Casa de los Famosos 2024 para quedar bien con un cuarto que creyó era el fuerte, es decir, con Team Tierra.

Recuerda que en algún momento se burló de las mujeres así como de una persona desaparecida que aseguró apareció en pedacitos.

Asimismo, Wendy Guevara dejó claro que no le mandará ropa ya que no dejó pagado su vestuario como ella lo hizo cuando ingresó a La Casa de los Famosos.

“Yo gasté, me regalaban vestidos, y ni modo, así es esto. Aparté mi styles, yo hice mis maletas nunca regresé un vestido, nunca dije: ‘qué vestido feo ni de payaso’. No hable mal de nadie, nunca dije que habían matado a alguien y la hicieron pedazos. Yo no me iba a poner a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos por quedar bien con un cuarto pensando que iban a ser el cuarto fuerte, así son las cosas y ni modo, es lo que hay y duermo muy tranquila, muy a gusto y a muchos les toca soportar”

Wendy Guevara