Luego de que no pudo conseguir la salvación, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos 2024.

Tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, Sian Chiong -de 30 años de edad- llegó al programa Hoy para hablar sobre su paso por el reality show y aclarar algunas polémicas que protagonizó.

A diferencia de otros habitantes de La Casa de los Famosos 2024, Sian Chiong no fue tan cuestionado por los conductores de Hoy.

Algo que no pasó desapercibido en las redes sociales y es que de inmediato criticaron a los conductores de Hoy por tratar de justificar las acciones de Sian Chiong en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que de sus acciones solo le pasaron tres videos y todo el tiempo trataron de defenderlo, incluso algunos usuarios se han ido en contra de Nicola Porcella, de 36 años de edad.

Este martes 17 de septiembre, Sian Chiong llegó al programa Hoy luego de su salida de La Casa de los Famosos 2024.

Sian Chiong confesó que ahora que ha salido de La Casa de los Famosos 2024 lo más extraño que le pasó es tener que volver adaptarse al celular, pues incluso le costó trabajo agarrarlo.

En ese sentido, Sian Chiong destacó que se está adaptando luego de dos meses de estar encerrado en La Casa de los Famosos 2024.

Sian Chiong confesó que no ha revisado los chats en las redes sociales y es que se ha dedicado a responder a los que le mandaron mensaje en su WhatsApp.

Que son familia y amigos que le dedicaron hermosas palabras y Sian Chiong no le dudo en agradecer por todo el cariño mostrado durante su participación en La Casa de los Famosos 2024.

El primer video que le mostraron fue cuando el cuarto Mar lo tacharon de traidor por no decirles que ya estaba jugando con Tierra.

Tras ver las imágenes, Sian Chiong confesó que fue el momento en el que el juego se volvió complicado para él.

Sian Chiong destacó que se fue con Tierra, porque todavía no se había consolidado Mar y él quería estar en un equipo en La Casa de los Famosos 2024.

“Tuve una plática con Sabine en la que le decía que me sentía muy mal porque sentía como si me hubiera traicionado a mí mismo haciendo eso, pero quise ser parte de un equipo, probar mi lealtad y la manera que encontré fue diciéndoles ‘oigan, hay que ponernos las pilas, porque ya se van a unir’, pero sí me arrepiento de haber hecho eso”

Sian Chiong