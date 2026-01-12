Sheyla -de 52 años de edad- de defiende de quienes la critican por su peso y alza la voz contra la gordofobia; la cantante padece una condición de tiroides.

La también actriz ha sido señalada de promover la obesidad, por lo que ella se defiende y aclara su actual situación de salud.

Sheyla revela que padece una enfermedad de la tiroides que no le permite bajar de peso

Durante una entrevista con De Primera Mano, Sheyla se defiende de los malos comentarios sobre su peso.

La cantante mencionó que toda su vida ha tenido un cuerpo diverso, por lo que no creció con prejuicios o complejos.

Sheyla mencionó que ella ha tomado varios tratamientos para bajar de peso, pero estos han comprometido su salud.

“Cuando estuvimos en pandemia me dieron un medicamento que se llamado Saxenda. A mí me cayó muy mal, pero muy mal, no son medicamentos baratos. No arreglan el problema de obesidad” Sheyla

La actriz reveló que padece un problema en la tiroides, por lo que sube de peso por diversas situaciones.

“Cuando tiene un problema de tiroides, respirar te engorda. Puedes tú no comer nada y aventarte el ayuno intermitente y en mi caso, a mí no me da hambre y ve cómo estoy de gorda” Sheyla

Asimismo, explicó que ella no come en exceso y cuida su salud, peor debido a su situación médica con la tiroides, no puede bajar de peso.

La cantante recordó que hace 20 años se hizo una cirugía bariatrica para bajar de peso y bajó 60 kilos, pero cada año ha subido un kilo.

Sheyla se defiende los comentarios gordofóbicos

Las críticas sobre su cuerpo no afectan a Sheyla, pero le gusta aclarar que ella nunca ha promovido la obesidad, como algunos aseguran.

“Hay gente que dice que promuevo el body positive, perdón, pero están equivocados, yo promuevo la salud y si yo estoy saludable teniendo 80 kilos de peso, plebes, yo estoy a toda madre” Sheyla

Sheyla aclara que ella está al pendiente de su salud y nunca ha promovido el body positive, pero sí el cuidado.

La cantante dice que está feliz y muy contenta con su cuerpo, pero eso no quiere decir que no esté al pendiente de su peso.

Por lo que inició el año sometiéndose a diversos estudios para confirmar que esté bien de salud.

Aunque Sheyla no reveló qué enfermedad tiene, podría tratarse de hipotiroidismo, ya que este padecimiento vuelve lento el metabolismo y hace que le cuerpo queme menos calorías.