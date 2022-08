Shanik Berman humilla así a Fofo Márquez luego de que le recordó la controversia que protagonizó por bloquear un puente en Guadalajara, Jalisco.

El youtuber y tiktoker Fofo Márquez de 24 años de edad se encuentra nuevamente en la controversia luego de que junto al Rey Grupero colocó una manta promocional de clases de karate afuera de la casa de Alfredo Adame.

En medio de la polémica, Shanik Berman de 63 años de edad compartió un video en donde muestra cómo humilló a Fofo Márquez luego de correrlo de su programa de radio.

Fofo Márquez es conocido en las redes sociales por compartir su estilo de vida llena de lujos, gracias a la fortuna de su padre. El youtuber presume de sus grandes fiestas, sus autos de lujo y su ropa de marca.

Sin embargo, Fofo Márquez también se ha popularizado por las constantes bromas que realiza a las personas. Es por ello que se unió a Rey Grupero, sin embargo su encuentro terminó muy mal cuando a él le rompieron un cristal en la cabeza.

Tras la controversia que ha generado, Fofo Márquez fue invitado al programa de Shanik Berman, pero a penas al verlo la periodista lo humilló.

A través de un video se ve cómo Fofo Márquez va llegando al programa de radio de Shanik Berman quien de inmediato muestra su molestia por haber bloqueado un puente en Guadalajara, Jalisco.

Antes de que Fofo Márquez pudiera decir una palabra, Shanik Berman lo corre de su programa por tener una actitud prepotente.

“Antes de que te siente te quería decir algo, la verdad a mí me molestó y me pareció muy desagradable que te portaste muy prepotente cuando cerraste la avenida. Yo sé que tú eres muy millonario y tendrás Lamborghinis y todo, pero no dejar que la gente circulara me parece totalmente incorrecto y pensándolo bien prefiero que no estés en mi programa porque eres un prepotente, fifí”

Shanik Berman