“Shakira es mi esposa”, declaró el acosador de la cantante en pleno juicio, provocando que el juez decidiera aumentar su fianza por el peligro que representa.

El pasado lunes 8 de enero del 2024, fue detenido un acosador de Shakira -de 46 años de edad- afuera de su casa en Miami, Estados Unidos.

El hombre, identificado como Daniel John Valtier, de 56 años de edad, fue detenido luego de que el equipo de seguridad de Shakira alertó a las autoridades por su comportamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, Daniel John Valtier empezó a mandar paquetes que contenían supuestos regalos como juguetes, botellas de vino y chocolates.

Pese a que el equipo de Shakira le advirtió que no podía seguir con los regalos ni mensajes, el hombre continuó e incluso afirmó en redes sociales que se encontraba casado con la cantante.

Así como que adoptaría a sus hijos.

“Shakira quiere ser estadounidense como su padre, y compartir el resto de su vida conmigo. Iniciaremos un negocio de camiones de transporte, cantaremos, promocionaremos y seremos dueños de una corporación mundial de fabricación de prendas de vestir” Daniel John Valtier

Pero lo que alertó al equipo de seguridad de Shakira es que, incluso, compartió que había viajado de Texas a Florida para visitar a Shakira.

Tras ser detenido, el comportamiento de Daniel John Valtier alertó al juez encargado del caso por lo que decidió aumentarle la fianza.

Shakira (Agencia México)

Acosador de Shakira alarma a juez al afirmar que la cantante es su esposa

Daniel John Valtier fue detenido el pasado 8 de enero por el Departamento de Policía de Miami Beach, luego de que fue encontrado a las afueras de la casa de Shakira.

El acosador habría pedido un taxi y se estacionó frente a la casa de Shakira, al parecer con la intención de acecharla después de que le había enviado paquetes.

Y en las redes sociales afirmaba ser el esposo de la cantante.

A través de las redes sociales se difundió un video sobre la audiencia de Daniel John Valtier, hombre originario de El Paso, Texas.

En las imágenes se puede ver al acosador de Shakira mientras que el juez le señala que deberá de pagar una fianza de 846 mil pesos mexicanos por acosar a la cantante colombiana.

Además de que el juez le señaló que Daniel John Valtier no podía tener contacto con Shakira ni con sus hijos.

En ese momento, Daniel John Valtier perdió el control y comenzó a gritar que Shakira era su esposa, por lo que no podía alejarse de ella.

“No estoy de acuerdo... Ella es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo” Daniel John Valtier

Esta declaración consternó al juez, quien de inmediato le respondió que no era así: “No señor, no señor. Ella no es su esposa, ella no es su esposa”.

Pero eso no calmó a Daniel John Valtier, ya que siguió afirmando que Shakira era su esposa.

Shakira, cantante. (Vianney Le Caer / Invision/AP)

Acosador de Shakira pierde el control en plena audiencia y le subieron la fianza

El comportamiento de Daniel John Valtier preocupó al juez, y es que siguió insistiendo en que Shakira era su esposa.

En el video se escucha decir al juez que se encuentra preocupado por el comportamiento de Daniel John Valtier y es que pudo observar que el hombre no se encontraba bien.

En plena audiencia, Daniel John Valtier siguió afirmando que tenía una relación con Shakira y una comunicación constante, cuando todos sabían que no era así.

“Tengo algunas preocupaciones, preocupaciones reales en este momento, porque este hombre no está en su sano juicio. Está diciendo que ella [Shakira] es su esposa y eso no es cierto” Juez contra el acosador

Consternado por la actitud que habría mostrado Daniel John Valtier, el juez decidió aumentar la fianza a 1.6 millones de pesos mexicanos.

El juez consideró que Daniel John Valtier sí era una amenaza para Shakira, por lo que determinó aumentar las medidas para proteger a la cantante.

“Los 50 mil no son suficientes para proteger a la comunidad y, en particular, a esta víctima. Voy a aumentar la fianza a 100 mil dólares porque siento que tengo que hacerlo y con la orden de mantenerse alejado” Juez al acosador de Shakira