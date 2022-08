Luego de un año de no verla, Sergio Mayer Mori se reúne con su hija y Natália Subtil le reprocha esto a través de su cuenta de Twitter.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil se encuentran en medio de la polémica luego de que la brasileña acusó al hijo de Sergio Mayer de no dedicarle tiempo a su hija Mila de cinco años de edad, así como no cumplir con sus obligaciones de manutención.

En medio de la controversia, Sergio Mayer Mori de 24 años de edad presumió que se había reunido con su hija. Sin embargo, Natália Subtil de 34 años de edad no dudo en reprocharle.

Desde que se dio a conocer la relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, la pareja se ha tenido que enfrentar a diferentes polémicas por su diferencia de edad.

En 2016 Sergio Mayer Mori y Natália Subtil se convirtieron en papás de Mila, aunque la pareja no se encuentra juntos la pareja sigue enfrentándose a problemas por la manutención de la pequeña.

En diversas ocasiones, Natália Subtil ha expuesto que Sergio Mayer Mori no está presente en la vida de su hija y menos estos últimos meses que no se encontraba en México ya que se encontraba en España.

Tras su regreso a México, Sergio Mayer Mori presumió que ya se había podido reunir con su hija y de esta manera mostró que si se encontraba al pendiente de su pequeña.

A través de un video, Sergio Mayer Mori compartió cómo había sido el encuentro con su hija después de un año que no la podía ver.

En las imágenes también compartió que su papá Sergio Mayer se encontraba presente y de esta manera quería demostrar que estaba unido a su familia.

Sin embargo, Natália Subtil no tardó en reaccionar a estas imágenes y atraes de sus redes sociales no dudo en hacerle un reclamo a Sergio Mayer Mori.

Natália Subtil compartió que, pese a que Sergio Mayer Mori expresó que extrañaba mucho a su hija, solo estuvo con ella seis horas.

Además reclamó que durante este tiempo se la pasó haciendo videos para presumirlos en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Natália Subtil compartió un mensaje en donde también respondió a las declaraciones realizadas por Sergio Mayer.

“Qué bueno que se van a enterar de todo! Me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, ‘el futuro presidente de México’ te apoye con esa barbaridad. Imagínate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me dé ‘algo’ y no lo que manda la Ley”

Natália Subtil