Sergio Mayer pide perdón a Natália Subtil tras insinuar que violentó a su hijo

Natália Subtil aceptó disculpa de Sergio Mayer, con quien tiene una buena relación.

Sergio Mayer desató la polémica al insinuar que Natália Subtil abusó sexualmente de su hijo Sergio cuando éste apenas tenía 17 años de edad.

Aunque el político aclaró que no fue una acusación, sus palabras llegaron a oídos de Natália Subtil, la madre de su nieta, quien habla al respecto.

En declaraciones para Venga La Alegría, la expareja de Sergio Mayer Mori lamentó las palabras, no ve bien que un hombre hable de una mujer .

"Yo no voy a hablar de este tema porque no me gusta. Es como muy feo exponer a un hombre hablando cosas de una mujer, además la mamá de su nieta" Natália Subtil. Modelo

Asegurando l a relación no se dañó , Natália también cree que se malinterpretaron las palabras de Sergio Mayer, por lo que aceptó sus disculpas.

"Creo que tal vez se expresó mal porque en el momento me marcó... Entonces sí, me llamó y me pidió perdón" Natália Subtil. Modelo

¿Qué dijo Sergio Mayer de Natália Subtil?

Frente a la prensa, Sergio Mayer aseguró que su hijo fue violentado por Natália Subtil, al iniciar un romance cuando el muchacho era menor de edad.

Recordemos que Sergio Mayer Mori tenía 17 años de edad cuando inició un noviazgo con la modelo brasiñela, ésta tenía 28.

Tras la acusación, el ex Timbiriche aseguró que se malinterpretaron sus palabras ya que solo ponía un ejemplo de la falta de igualdad de género:

"Les dije: Si estamos buscando igualdad y equidad, deberíamos ser parejos. Mi hijo tenía 17 años y la ella tenía 28. Si mi hijo hubiera tenido 28 y ella 17, mi hijo estaría en la cárcel. Ese es el contexto de lo que dije" Sergio Mayer

Al respecto, Sergio Mayer Mori tachó a su padre de ridículo, mientras que Bárbara Mori no quiso opinas; sin embargo, mandó un poderoso mensaje.

Aprovechando la atención sobre el delicado tema de abuso sexual, pidió a todas las víctimas alzar la voz a fin de frenar y evitar agresiones.