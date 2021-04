Bárbara Mori reacciona a las acusaciones de Sergio Mayer contra Natália Subtil

Luego de que Sergio Mayer acusó a Natália Subtil de haber abusado de su hijo cuando era menor de edad, Bárbara Mori responde.

Bárbara Mori reapareció frente a los medios en la alfombra roja de la película que protagoniza: ‘ Todo lo invisible ’. La famosa se mostró muy feliz en compañía de su novio Fernando Rovzar .

Durante su encuentro con los medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre la acusación de Sergio Mayer contra Natália Subtil, al señalar que abusó de su hijo ya que cuando quedó embarazada él era menor de edad.

Así reaccionó Bárbara Mori tras las acusaciones de Sergio Mayer por supuesto abuso a su hijo

El programa Hoy compartió la entrevista a Bárbara Mori, ahí los reporteros la cuestionaron sobre las declaraciones que hizo Sergio Mayer contra Natália Subtil.

De acuerdo con el actor la brasileña abusó de su hijo, pues cuando se embarazó Sergio Mayer Mori tenía 17 años. En este sentido declaró que si hubiera sido al revés se hubiera generado una gran polémica.

Ante la insistencia de los medios Bárbara Mori, prefirió guardar silencio, aunque envió un poderoso mensaje a todas las personas que han sufrido algún tipo de abuso.

“Levantar la voz y hacer valer nuestra voz es muy necesario, porque si nosotros no hacemos valer nuestra voz, en cualquier cosa que estamos viviendo, cualquier experiencia, una experiencia violenta, alguien que nos faltó al respeto o lo que sea” Bárbara Mori

De acuerdo con la actriz es muy importante poder denunciar cualquier tipo de abuso, para que no se sigan repitiendo esos patrones.

“Esas personas continúan con el mismo comportamiento, entonces yo recomiendo que levantemos la voz, que nos unamos” Bárbara Mori

Bárbara Mori confiesa que tuvo Covid-19

En el video Bárbara Mori sorprendió al revelar que tuvo Covid-19, aunque destacó que afortunadamente no le dio tan fuerte y no necesitó acudir a un hospital.

“Me fue bien gracias a Dios, no necesité oxígeno, entonces eso de que no existe te puedo decir que a mí me dio. Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante, tardé dos o tres semanas” Bárbara Mori

La actriz destacó que uno de los síntomas que sufrió fue la desorientación, pero pudo superar el virus.

“Me dio esta desorientación, muchísimo, donde sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente estaba en otra parte, tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a sentirme bien y gracias a Dios estoy muy bien” Bárbara Mori

Bárbara Mori envió un mensaje a las personas que no creen en el Covid-19 e invitó a las personas a seguir cuidándose.