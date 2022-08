El hijo de Sergio Mayer está siendo acusado por Natália Subtil de no ver ni mantener a la hija que tienen en común, Mila, hecho por el que el actor arremetió contra ella.

Sergio Mayer de 56 años de edad, ya había acusado anteriormente a Natalia Subtil de haber abusado de su hijo, pues este tenía 17 años y ella 28 años de edad.

Ahora, Sergio Mayer vuelve a entrar en polémica cuando señala que su deber es apoyar a su nieta Mila, más no a Natália Subtil de 34 años de edad, “ella no es nada mío”.

Sumado a ello, Sergio Mayer, aunque dice no ejercer violencia de género, cree que Natália Subtil quiere ser mantenida por él y por su hijo, Sergio Mayer Mori.

Natália Subtil arremetió contra Sergio Mayer, el abuelo de su hija, al decir que él “que es defensor de las mujeres”, debería defenderla a ella y su nieta Mila.

¿Por qué dijo eso?

Natália Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de 24 años de edad, de no buscar ni dar manutención para su hija Mila, por lo que dijo esperar el apoyo del abuelo de su hija.

Sin embargo, Sergio Mayer llamó como “evidente” lo que Natália Subtil -a su parecer- trata de hacer e incluso le mandó un mensaje.

En repetidas ocasiones, Sergio Mayer apuntó que su deber como abuelo está en ver por el bienestar de su nieta “no de ella, de mi nieta”, asegurando que él no es nada de Natália Subtil.

“Yo defiendo a mí nieta, mi nieta siempre voy a ver por ella, ella es la madre de mi nieta… es la madre de mi nieta, no es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta”.

Sergio Mayer, actor.