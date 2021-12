Sergio Mayer dice que lo confundieron con Charly López y por eso aparece en el libro de Anabel Hernández; ‘Emma y las otras señoras del narco’.

En entrevista con varios medios Sergio Mayer destacó que reconoce el trabajo de investigación de Anabel Hernández, pero no quiere decir que sus fuentes sean confiables.

Luego de que varias celebridades han estado en medio de la polémica por sus supuestos vínculos con personas ligadas al narcotráfico, Sergio Mayer señaló que cada uno es responsable de sus actos.

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica luego de que Anabel Hernández lo mencionó en su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ por su supuesta relación con personas vinculadas al narcotráfico.

A su llegada a la Ciudad de México, Sergio Mayer fue cuestionado sobre la aparición de varios famosos en el libro de Anabel Hernández.

En el video compartido por Berenice Ortiz, Sergio Mayer señaló que el no sería capaz de dar ninguna recomendación a los famosos ya que cada uno es responsable de sus actos.

En compañía de Issabela Camil, Sergio Mayer destacó que probablemente el fue mencionado en el libro de Anabel Hernández lo confundieron con Charly López, quien admitió que si conoció a ‘La Barbie’.

En se sentido Sergio Mayer señaló que a lo mejor lo están confundiendo con Charly López y por eso fue mencionado en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Sergio Mayer puntualizó que no es una persona que va a los antros o que se encuentra de fiesta, pues es una persona más tranquila.

“Yo no soy una persona de antros, no soy una persona de mujeres y creo que a ustedes les consta. En treinta tantos años cuando me han visto en una fiesta, de mujeriego, alcoholizado o en fiestas de madrugada, entonces ahí me confunden”

Sergio Mayer