Issabela Camil dice que se encuentra feliz y tranquila luego de aparecer en el libro de Anabel Hernández; ‘Emma y las otras señoras del narco’.

A su llegada a la Ciudad de México, Issabela Camil y Sergio Mayer fueron abordados por diferentes medios de comunicación quienes lo cuestionaron sobre su supuesta relación con narcotraficantes.

En su entrevista, Issabela Camil se refirió a la pelea con Javier Ceriani y aseguró que ellos tienen todo el derecho de decidir a quién le quieren dar entrevistas a quién no.

Issabela Camil se encuentra en medio de la polémica luego de que la periodista Anabel Hernández la menciona en su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ por su supuesta relación con personas vinculadas al narcotráfico.

Después de haber acudido a un evento en los Estados Unidos, Issabela Camil y Sergio Mayer regresaron a la Ciudad de México en donde fueron cuestionados por diferentes medios de comunicación.

Los reporteros aprovecharon la presencia de Issabela Camil para cuestionarla sobre su aparición en el libro de Anabel Hernández; ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Issabela Camil aseguró que no ha leído el libro, pero puntualizó que ella se encuentra muy feliz y tranquila pues sabe que es dueña de la verdad.

“No he leído el libro, no sé exactamente que es lo que se dice. Yo estoy tranquila, cuando uno es dueño de la verdad, yo camino feliz y tranquila”

En ese sentido Issabela Camil destacó que no puede tener el control de lo que los periodistas puedan escribir sobre ella.

“Yo no sé si tu quieres decir algo, si esa mujer quiere decir algo y escribir. No es la primera vez que escriben de mí, en otros temas”

Issabela Camil aseguró que aunque le rasque no va a salir nada sobre su presunto vinculo con personas ligadas al narcotráfico.

Por último Issabela Camil señaló que por el momento no tiene pensado ejercer acciones legales en contra de Anabel Hernández por mencionarla en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Issabela Camil también fue cuestionada sobre la pelea que tuvieron con Javier Ceriani. De acuerdo con la esposa de Sergio Mayer el periodista los acosó y aseguro que su única intención era generar escándalo.

En el video compartido por Berenice Ortiz, Issabela Camil destacó que ellos tienen el derecho de elegir a quien le quieren dar entrevistas.

“La pregunta la respondió no sé a cuántos periodistas, a él no le quisimos contestar porque es una persona no grata. No quisimos darle el tiempo, estamos en el derecho, ´porque se nos quita el derecho de decir a ti si, a ti no por qué”

Issabela Camil