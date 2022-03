Sergio Mayer cree que Luis de Llano no será el único productor que será acusado de abuso tras las declaraciones que realizó Sasha Sokol a través de sus redes sociales.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Sergio Mayer aseguro que le tiene un gran respeto a Luis de Llano ya que le debe gran parte de su trayectoria artística por lo que no quiso hablar sobre las acusaciones que realizó Sasha Sokol.

Sergio Mayer destacó que no le entra en la cabeza que su hija de ahora 15 años pueda tener una relación con un hombre mayor.

En el marco del Dia Internacional de la Mujer, Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para denunciar a Luis de Llano por haber abusado de ella cuando era menor de edad.

En medio de la controversia que se ha generado, Sergio Mayer fue cuestionado sobre las declaraciones de Sasha Sokol sobre su relación con Luis de Llano ya que el actor trabajó de cerca con el productor musical.

Aunque en otras ocasiones Sergio Mayer se ha mostrado muy solidario con las mujeres que han denunciado abuso, en está ocasión el productor se ha limitado a señalar que no le corresponde hablar de Sasha Sokol y Luis de Llano.

Sergio Mayer destacó que su relación con Luis de Llano ha sido muy buena y puntualizó que le debe mucho ya que a él le debe su trayectoria.

Durante su conversación Sergio Mayer destacó que sería irresponsable de su parte si hablará de Sasha Sokol y Luis de Llano, ya que ellos solo saben lo que pasó.

“Sería irresponsable de mi parte, que yo diera una opinión, porque le tengo mucho cariño y respeto, y si hay pues alguna anormalidad en la relación que ellos llegaron a tener, yo creo que eso lo tienen que ver y aclarar ellos, porque a mí no me consta absolutamente nada de ninguna de las dos partes”

View this post on Instagram

Tras asegurar que le tiene un gran respeto a Sasha Sokol, Sergio Mayer puntualizó que ahora que tiene una hija de 15 años no puede entender que mantenga una relación con un hombre mayor.

“A Sasha por supuesto que la respecto, la admira, como actriz, como cantante, pero más que nada como mujer, y me pongo, me imagino a mi hija que ahorita tiene 15 años y no me cabe en la cabeza”

Sergio Mayer