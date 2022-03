Felicia Mercado justifica a Luis de Llano y revictimiza a Sasha Sokol comentando: “Los hombres son hombres”. La actriz arremetió contra la cantante al asegurar que ella ya sabía lo que hacía.

Diversas celebridades han mostrado su apoyo a Sasha Sokol luego de que denunció en sus redes sociales que Luis de Llano había abusado con de ella cuando era menor de edad.

En medio de la controversia, Felicia Mercado salió en defensa de Luis de Llano y en entrevista destacó que no ve sentido en que los medios hayan sacado la noticia después de años que pasó la ‘relación’.

Felicia Mercado se encuentra en medio de la controversia luego de que utilizó diversas frases machistas para justificar las acciones de Luis de Llano al mantener una relación con una menor de edad.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Felicia Mercado aseguró que Luis de Llano es su gran amigo de años y destacó que no entiende por qué se ha generado tanta controversia por la relación que tuvo hace más de 30 años con Sasha Sokol.

Pese haber asegurado que es amiga de Sasha Sokol, Felicia Mercado arremetió contra la cantante al señalar que a esa edad ya sabía lo que hacía al aceptar una relación con Luis de Llano.

“Ya tenía qué, unos 15 años ¿no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo ‘a fuerza lo tienes que hacer’. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida”

En lugar de hablar sobre el adulto que era Luis de Llano, Felicia Mercado cuestionó las acciones que realizó Sasha Sokol cuando era menor de edad.

“Pero yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (señala su cabeza) o tú mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no, ¿no?”

Durante su conversación para ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Felicia Mercado justificó las acciones de Luis de Llano al asegurar que “los hombres son hombres”.

Felicia Mercado confesó que tiene tiempo que no lo ha visto por lo que no sabe cómo está pasando estos momentos.

“Sí, pero es mi amigo, que quieres que te diga: ‘los hombres son hombres’ y todos salen de la misma. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”

Felicia Mercado