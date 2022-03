Las opiniones sobre las declaraciones de Sasha Sokol a Luis de Llano están divididas. Mientras algunos apoyan a la cantante, otros defienden al productor. Así es el caso de la hermana de Lorena Rojas, Mayra Rojas, quien cuestiona dónde estaba la mamá de Sasha durante este suceso.

Mayra Rojas fue cuestionada sobre qué opinaba de los recientes sucesos, donde Sasha Sokol destapó que tenía 14 años cuando comenzó una relación con Luis de Llano, y la hermana de Lorena Rojas arremetió contra la madre de la cantante.

Preguntó que en dónde estaba la madre de Sasha, luego de que permitiera que una adolescente estuviera con un hombre de 39 años.

La actriz dijo que su trato con Luis de Llano siempre fue cordial y respetuoso, nunca se aprovechó de ella, incluso estando con algunas copas de más.

“Yo conozco a Luis hace muchos años, para mí fue Luis un hombre intachable con mi hermana y conmigo, un hombre que me abrió las puertas de su casa, que me dio la enorme oportunidad de descubrirme como actriz”.

La hermana de Lorena Rojas dice que Luis de Llano nunca se atrevió a faltarles el respeto aunque estuviera borracho y asegura que festejaron muchas veces juntos, declaró durante una entrevista con el programa “Ventaneando”.

Mayra Rojas cuestionó por qué la madre de Sasha Sokol no la cuidó antes de que ocurriera esta situación y la responsabilizó por lo ocurrido con Luis de Llano.

“Conozco a Sasha, he viajado con ella, he vivido estos grandes momentos de su carrera, un disco que Luis le produjo, antes de eso, yo no conozco nada...mi única pregunta es ¿dónde estaba la madre de Sasha?

La actriz asegura que convivió con Sasha Sokol en la etapa en la que no sabía qué quería, menciona que vivió cosas muy fuertes, pero no lo puede revelar, ya que sería imprudente de su parte.

Mayra Rojas llegó a viajar con Sasha cuando estaban en “Muñecos de Papel” y dice que llegó a ver cosas muy fuertes.

Comenta que como madre no dejaría que su hija participe en telenovelas a un que se lo han solicitado, pero al saber cómo es el medio, ella evita que su hija Luciana viva esas experiencias que pueden ser no gratas.

Por último, la hermana de Lorena rojas dice que está preocupada por las personas que sin deberla pueden salir lastimadas.

“Me preocupan las hijas de Luis, porque no se pensó en ellas antes de abrir la boca, eso es lo único que no me parece correcto, porque te puedes llevar entre las patas a dos niñas con toda esta información que se puede desinformar y eso es lo único que me parece injusto”

Mayra Rojas