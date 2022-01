Selena Quintanilla: Filtran llamada al 911 de Yolanda Saldívar tras matar a la cantante (VIDEO)

Selena Quintanilla: Filtran llamada al 911 de Yolanda Saldívar tras matar a la cantante y se vuelve viral en redes sociales.

La reina del tex-mex, Selena Quintanilla, ha sido sin duda alguna una de las cantantes más reconocidas y queridas en los últimos años.

Pero a pesar de que la carrera artística de la cantante habría sido bastante prometedora, Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, la mató en marzo de 1995.

En esta ocasión, se hizo viral la presunta llamada que hizo al 911 tras cometer el crimen.

Hace poco se filtró el audio de la supuesta llamada al 911 que hizo Yolanda Saldívar tras haber matado a Selena Quintanilla.

Lo verdaderamente sorprendente de esto es que la ex presidenta del club de fans de Selena pensaba suicidarse, pero la policía alcanzó a detenerla.

Fue por medio de la red social de videos cortos, TikTok, que la cuenta con nombre de usuario @detodo.commx, se encargó de hacer público esta llamada al 911, misma que se ha hecho viral en esta y otras redes sociales.

Al inicio del audio se puede escuchar como Yolanda Saldívar le confiesa al policía que atiende su llamada que tiene un arma apuntando a su cabeza; mientras él trata de convencerla de que la baje.

Entonces, comienza a decirle lo arrepentida que está de lo sucedido.

Incluso, se refiere a Selena Quintanilla como ‘su mejor amiga’, y explica cuanto la amaba.

“Mira lo que le hice a mi mejor amiga, no he hecho nada bien, mira lo que le he hecho. Dios sabe que yo la amaba muchísimo. Acabo de escuchar en la radio que yo la maté”

Yolanda Saldívar