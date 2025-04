Sebastián Rulli -de 49 años de edad- aterriza a los chismosos que le preguntaron por los rumores de su salario.

Pues, en días pasados, Sebastián Rulli fue presentado por diversos medios como uno de los actores mejor pagados del mundo.

Información que el actor salió a desmentir en su reciente encuentro con la prensa mexicana.

Durante su llegada a un evento privado Sebastián Rulli, acompañado de Angelique Boyer, fue cuestionado por los recientes rumores.

Al respecto, el actor fue claro en señalar el peligro de creer todo lo que se lee en internet.

Desmintiendo de esta manera estar entre la lista de los actores de televisión mejor pagados.

“Creo que lo peligroso es que le crean a todas las cosas que dicen en las noticias, ustedes bien saben que no todo es verdad y bueno, evidentemente eso que dicen no es cierto”.

Incluso, pese a sus múltiples protagónicos en telenovelas, Sebastián Rulli no tuvo miedo en aceptar que hay actores mejor pagados que él.

Del mismo modo, aclaró que las cifras mencionadas en tales rumores de su sueldo están alejadas de la realidad.

Momento en el que Sebastián Rulli aprovechó para asegurar que su éxito económico es sólo gracias a su trabajo y profesionalismo.

Por lo que espera poder seguir actuando durante más tiempo.

“He trabajado muchísimo y estoy muy agradecido con la carrera que he logrado, y espero que todavía podamos seguir trabajando y haciendo más, pero no, esos niveles no son los nuestros”.

Sebastián Rulli