¿Se va de México? Malillany Marín pausa su carrera de actriz tras sufrir acoso sexual por parte de un productor que se encontraba casado.

A través de sus redes sociales, Malillany Marín de 41 años de edad ha presumido su espectacular figura en donde recibe varios halagos de sus seguidores.

Sin embargo, Malillany Marín sorprendió a sus seguidores al revelar que había pausado su carrera de actuación ya que un productor la acoso sexualmente y al no acceder se le cerraron las puertas en el mundo del espectáculo.

Malillany Marín es una actriz cubana que participó en varios proyectos como: ‘Lo que la vida me robó’, ‘Nosotros los guapos’, ‘Hasta que el dinero nos separe’ y ‘Qué bonito amor’.

Gracias a su gran carisma, Malillany Marín también se ha desarrollado como conductora mostrando que tiene un gran talento enfrente de la cámara.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Malillany Marín confesó que un productor casado intentó tener relaciones sexuales con ella.

Malillany Marín pidió que se respete las decisiones de una persona que decide no llevar su carrera de esa forma.

“Que de repente pretenden, creen que te pueden tirar la onda y no está mal que una persona se enamore de otra, pero creo que una persona que es casada tiene que respetar si la otra parte -que es mi caso- decido no llevar una vida así, una carrera así también hay que respetarla”

Durante su conversación Malillany Marín destacó que en el momento en que se negó, se le empezaron a cerrar las puertas en el mundo de la actuación.

“En el momento en tú dices no, te tratan de cerrar puertas, las personas tratan de ponerte trabas. Cree que puede mas que Dios y Dios lo puso en su lugar”

Al ser cuestionada sobre el nombre del productor que la acosó sexualmente, Malillany Marín puntualizó que aunque ha pensado en hacerlo no lo ha hecho por su familia, además destacó que la vida se encargó de castigarlo.

“A veces he tenido ganas de decirlo y no lo he dicho por pena ajena a su familia. Cuando veo las cosas como pasan, digo pues que más castigo puedes querer”

Malillany Marín