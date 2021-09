Malillany Marín , quien es exnovia de José Manuel Figueroa, pidió que ya no se le cuestioné sobre su conflicto con Efraín Vergara y la demanda con Farina Chaparro.

La actriz recordó que tiene muchos años que tuvo su romance con José Manuel Figueroa y que actualmente no tienen nada que ver, por lo que pidió no se le pregunte de él.

Durante un encuentro con la prensa, Malillany Marín asistió acompaña de su nuevo novio, Efraín Vergara , quien fuese novio de Marie Claire Harp , actual novia de José Manuel Figueroa.

Debido a la controversia que hay entre Vergara y José Manuel Figueroa, y específicamente la demanda que hay en contra del cantante por violencia a una expareja, la actriz habló.

Quien fuese novia de José Manuel Figueroa 10 años atrás , pidió que no se le pregunté más de él, sobre todo en presencia de su nuevo novio.

Dijo que, a pesar de lo dicho, “no le gustaría dar una opinión”, esto entorno a la disputa legal entre José Manuel Figueroa y Farina Chaparro.

Por otra parte, dijo que ella ha construido su carrera artística en México lejos de la polémica , por lo que agradecería no lo hagan preguntándole de José Manuel Figueroa.

“Yo no soy alguien de polémica, he hecho una carrera de muchos años, he hecho una carrera seria, ustedes me conocen, jamás opino ni hablo de nadie”.

Malillany Marín, actriz.