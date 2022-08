Alfredo Adame podría enfrentar demanda por acoso; esto dejó entrever su ex luego de que confesó que el conductor no para de mandarle mensajes, aunque ella le pidió que ya no lo haga.

A dos meses de haber terminado su relación, Magaly Chávez de 35 años de edad confesó que Alfredo Adame continúa buscándola pese a que ella ya le ha dicho que ya no quiere volver a tener una relación con él.

Magaly Chávez puntualizó que aunque no tiene miedo de lo que le puede hacer Alfredo Adame de 64 años de edad, se encuentra cansada de que la siga buscando por lo que incluso podría recurrir a las autoridades.

Alfredo Adame y Magaly Chávez (Tomada de video)

¿Alfredo Adame en problemas? Magaly Chávez insinúa que podría demandar al conductor por acoso

Fue en febrero de este año que Alfredo Adame confirmó que se encontraba saliendo con Magaly Chávez. En medio de planes de boda, la pareja se unió al reality ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’.

Durante el programa vivieron varias controversias, por lo que al salir confirmaron que su romance había llegado a su fin. Aunque se mostraban muy enamorados, Magaly Chávez reveló que ya no quiere tener ningún tipo de relación con Alfredo Adame.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Magaly Chávez confesó que Alfredo Adame no ha dejado de buscarla desde que rompieron.

Magaly Chávez puntualizó que Alfredo Adame no ha podido superar que a ella ya no le gusta él, por lo que no para de mandarle mensajes.

“Me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘Señor, por favor, deje de acosarme’, y lo único que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él” Magaly Chávez

Al ser cuestionada sobre si ha pensado en ejercer acciones legales en contra de Alfredo Adame, Magaly Chávez destacó que si lo ha pensado, aunque no es por miedo sino porque ya se encuentra cansada de su acoso.

“Sí claro (lo denunciaría). Se le habla amablemente, se le pide esto... ¿al rato qué va a hacer?, ¿al rato qué va a llegar a hacer? Entonces, no es que tema por mi vida, no creo que se atreva el señor a hacerme algo, pero con tanta cosa llenas el vasito” Magaly Chávez

Magaly Chávez ya olvido a Alfredo Adame con una nueva pareja ¿se trata de Carlos Trejo?

El programa ‘Venga la Alegría’ reveló que Magaly Chávez ya tiene una nueva relación y se encuentra muy ilusionada por lo que lo último que está pensando es en volver con Alfredo Adame.

Pero, de quién se trata ¿será que es Carlos Trejo? Aunque no se reveló la identidad del nuevo novio de Magaly Chávez, la actriz dejó en claro que no tiene ningún tipo de relación con el cazafantasmas.

Magaly Chávez puntualizó que nunca pensó que la foto con Carlos Trejo generaría tanta polémica ya que se la tomaron cuando salieron de una entrevista.

“De esta foto, la verdad yo nunca pensé que hubiera tanta polémica, una porque el señor me la pidió muy educadamente saliendo de una entrevista que nos hicieron a los dos. Yo no sabía que el señor iba a ir, él no sabía que yo iba a ir, fue una sorpresa para los dos” Magaly Chávez

Durante su conversación Magaly Chávez dejó en claro que no tiene ninguna relación con Carlos Trejo pues él había ido con su esposa. También puntualizó que no tienen planeado trabajar juntos en un futuro.

“Se necesita mucho estómago para poder aguantar todas esas críticas y todas esas mentiras, pero sé de quien vienen” Magaly Chávez