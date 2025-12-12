Aaron Taylor-Johnson es nombrado el hombre más guapo del mundo de acuerdo con el portal Science, pues de acuerdo a un estudio, el actor supera el 93% de indice de belleza masculina.

Aaron Taylor-Johnson es el hombre más guapo del mundo según la ciencia

En 2024, Aaron Taylor-Johnson de 35 años de edad, ya había sido elegido como el hombre más guapo del mundo según la ciencia y todo indica que este 2025, ganó nuevamente el puesto.

Pues se ha revelado que una vez más Aaron Taylor-Johnson fue declarado el hombre más guapo del mundo de acuerdo con el portal Science al poseer el 93.04% de belleza según la proporción aúrea de Beauty Phi.

Esta es una métrica del canon de belleza basada en la antigua Grecia, y de acuerdo con estas proporciones, Aaron Taylor-Johnson alcanzó las siguientes medidas:

92.2% en la forma general del rostro de Aaron Taylor-Johnson

98.9% en el ancho y largo de la nariz de Aaron Taylor-Johnson

95% en la forma del mentón de Aaron Taylor-Johnson

89% la distancia entre los ojos de Aaron Taylor-Johnson

86% la medida de los labios de Aaron Taylor-Johnson

89.6% la distancia entre la nariz y los labios de Aaron Taylor-Johnson