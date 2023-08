Scarlet Gruber necesitó terapia después de interpretar a Gloria Trevi por “tanto trauma”.

“Ellas soy yo” es la serie de Gloria Trevi, en la cual narra sus vivencias durante su ascenso a la fama y su relación con Sergio Andrade.

Dos actrices interpretaron a Gloria Trevi para retratar su adolescencia y juventud: Scarlet Gruber y Regina Villaverde.

Scarlet Gruber -de 33 años de edad- interpreta a Gloria Trevi en los momentos más complicados de su vida, como fue su detención.

El pasado 11 de agosto se estrenó la serie de Gloria Trevi y Scarlet Gruber formó parte del elenco.

Durante un encuentro con medios, Scarlet Gruber reveló que interpretar a Gloria Trevi -de 55 años de edad- fue desgastante emocionalmente.

La actriz contó que tuvo que ir a terapia para poder “depurar” todo lo que actuó y vivió cuando se “metió a la piel” de Gloria Trevi.

“Fui a terapia durante una semana para poder depurar parte de ese personaje, todas esas emociones que no me pertenecían como actriz”

Scarlet Gruber y Regina Villaverde tuvieron que actuar momentos de angustia y dolor, tal y como Gloria Trevi asegura que vivió.

Tal parece que el personaje de Gloria Trevi llegó a ser estresante para sus actrices, pero Scarlet Gruber también le encontró el lado bueno.

Scarlet Gruber tuvo que auxiliarse de terapia para poder depurar emociones, que estaban vinculados con su personaje de Gloria Trevi.

La actriz manifestó que sabe que hay opiniones encontradas, pero pide que se vea la serie antes de criticarla.

También contó que al interpretar a Gloria Trevi, sintió que ese personaje la transformó como persona y actriz.

“Gloria me transformó como persona, su personaje, me siento una mujer mucho más fuerte. Ella me dijo al principio de la serie que debía ser muy fuerte y al grabarla entendí por qué”

Scarlet Gruber