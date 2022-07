Es un hecho, Sasha Sokol ya ratificó en la Fiscalía, contra Luis de Llano por el abuso sexual que cometió cuando ella tenía 14 años y el 39 años de edad.

Sasha Sokol compartió a Chisme No Like, que tiene poco más de un mes que ratificó su demanda contra Luis de Llano, quien fuese su mánager en Timbiriche.

Recordemos que fue el pasado 8 de marzo, que Sasha Sokol dio a conocer que la historia que se creía consciente se trató de presunta pederastia por Luis de Llano.

Luis de Llano pide disculpas a Sasha Sokol, pero asegura no haber cometido delito alguno

Por otra parte, Marco Flavio Cruz, amigo cercano a Luis de Llano aseguró que pese a todo, el creador de Timbiriche está “gozando de alegría”.

Después de que Luis de Llano dijera en entrevista con Yordi Rosado que realmente se enamoró de Sasha Sokol en Timbiriche, aún siendo esta menor de edad, ella salió a hablar.

La cantante, Sasha Sokol de actualmente 52 años de edad, compartió que la ‘historia de amor’ que se había creado no era más que abusos durante su infancia por Luis de Llano.

Pues recordemos que según su texto, Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39 años, cuando el ‘romance’ inició.

Ahora, a cuatro meses de que Sasha Sokol rompiera el silencio y denunciara abuso, dijo a Chisme No Like, que ya ratificó su demanda a Luis de Llano.

Explicó que tiene “tal vez poco más de un mes está en los tribunales”.

Asimismo, Sasha Sokol compartió que no había hablado del tema debido a que sus abogados “me recomendaron no hacerlo por el momento”.

Cabe destacar que Sasha Sokol dijo que demandó y ratificó su demanda a Luis de Llano, es decir, su proceso como denunciante está completo.

Marco Flavio, el productor y amigo de Luis de Llano, compartió al programa de espectáculos que su cercano “está lleno de vida”, pese a las acusaciones de Sasha Sokol.

Aunque no se le cuestionó directamente por Sasha Sokol, Marco Flavio no dudó en decir, “Luis está llenó de vida, trabajando, todo bien”.

Un reportero cuestionó que Luis de Llano tal vez estuviera “deprimido” por declaraciones de Sasha Sokol, tema que hizo enfurecer a su amigo.

“¿Quién dijo eso? No, yo no me voy a meter en eso”.

Marco Flavio Cruz, amigo de Luis de Llano.