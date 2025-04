Santa Fe Klan -de 25 años de edad- compartió con sus fans un alarmante mensaje donde habló de la envidias y tentaciones; asegura que “ya tocó fondo”.

El pasado 8 de abril, Santa Fe Klan compartió un profundo mensaje en Instagram, donde agradecía a dios por su éxito.

Además, Santa Fe Klan pidió guía y protección a dios, lo que hizo pensar a muchos que se siente vulnerable.

El mensaje de Santa Fe Klan fue un agradecimiento y petición a dios, para que las envidias y tentaciones se alejen de su vida.

Santa Fe Klan inició su mensaje, agradeciendo su vida y trabajo, dándole crédito a dios de su éxito.

“Gracias a dios por darme todo lo que me has dado, por lo bueno y lo malo. Me has cambiado la vida por completo para bien”

Santa Fe Klan