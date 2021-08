Sammy Pérez: Tras millonaria deuda con el hospital, familia puede recuperar sus cenizas

Una de las muertes que sorprendió al medio del espectáculo fue la de Sammy Pérez. A una semana de su fallecimiento su familia utilizó las redes sociales para despedirse del comediante.

A través de la cuenta de Instagram de Sammy Pérez, su sobrino Daniel Pérez compartió que pudieron recuperar sus cenizas, por lo que la familia ya cuenta con su urna.

En diversas ocasiones la familia de Sammy Pérez dio a conocer que no contaban con el dinero para poder solventar la millonaria deuda del hospital.

Sin embargo a una semana de la muerte de Sammy Pérez su sobrino Daniel Pérez compartió que ya cuentan con sus cenizas por lo que ahora el comediante ya se encuentra con su familia.

En Instagram se compartió una fotografía en la que muestra la urna con las cenizas de Sammy Pérez. Además, se observan fotografías del comediante y un girasol.

La foto fue compartida con un extenso mensaje de despedida en donde su sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez le dedica unas palabras.

“Quiero dedicarle a mi tío Sammy Pérez unas palabras desde mi corazón. Quiero decirle que el siempre vivirá en mi corazón, yo nunca me voy a olvidar de él”

En su mensaje recordó que siempre fue muy cariñoso y dispuesto a dar buenos consejos.

“Cuando llegaba a casa y se iluminaba todo al escuchar su voz, de sus bromas, de sus consejos, de todo el cariño que siempre tuvo conmigo, nunca fue cariño de un tío si no de un padre, en casa nunca hubieron lujos, cosas caras, ropa de marca nada de eso siempre fuimos felices”

En su mensaje se destacó que Sammy Pérez siempre buscó tener a su familia junta y compartir grandes momentos.

El sobrino de Sammy Pérez agradeció que pese a todos los inconvenientes ya pudieron recuperar sus cenizas.

Y es que días antes Daniel Pérez había señalado que no podían recuperar su cuerpo ya que Zuleika Garza se encontraba desaparecida y ella lo había llevado al hospital por lo que necesitaban de su firma.

“Dios ya no me permitió cumplir con la promesa de ir por ti y llevarte a tus rehabilitaciones pulmonares, pero Dios me permitió ir por ti hasta donde estabas, contra viento y marea pues había muchas trabas, pero pude recuperar tu cuerpo y gracias a Dios tu cuerpo ya descansa tranquilo y tu alma en el cielo”

Daniel Pérez