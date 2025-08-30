Se dice que el cantante de 38 años de edad, Pablo Castañeda Amutio, mejor conocido como Sabino y la tiktoker de 24 años de edad, Dominik Elizabeth Reséndez Robledo llamada solo Dimelipa serían novios.

Romance entre los famosos, Sabino y Domelipa que ya hasta se habría confirmado tras un video.

Este es el video que confirmaría el romance que Sabino y Domelipa son novios

A través de los virales de TikTok, un video confirmaría el romance que Sabino y Domelipa son novios.

Luego de que en video, durante un evento, Domelipa saluda al actor de 29 años de edad, Adriano Zendejas en el cual le dice “ya con novio”, para que ella lo confirme “ si ya con novio y todo el rollo”.

Lo que hace que inmediatamente Adriano Zendejas se presente con el novio de Domelipa, y dónde en las imágenes vemos estrechando la mano con Sabino.

Video que confirmaría el romance que Sabino y Domelipa, pero que entre fans las críticas a estos novios han sido bastante duras ¿por qué?

Fans critican a Sabino y Domelipa al confirmarse que son novios

Luego de que surgieron los rumores de un romance entre Sabino y Domelipa, los fans no han soportado.

Y más ahora con el video que confirma el romance de Sabino y Domelipa, pues entre opiniones divididas.

Los fans de Sabino se han sentido decepcionados, al asegurar que el cantante es mucho para Domelipa.

“Entre tantas mujeres, a la más tonta eligió”, “Que no se da cuenta Sabino que merece más”, “Me van a maltratar a Sabino” , son algunos de los comentarios que se leen.

Asimismo, los fans han criticado la diferencia de edades entre Sabino y Domelipa, pues la pareja se lleva nada más ni menos que 14 años de diferencia.

Mientras que otros, pese a no estar de acuerdo con el noviazgo entre Sabino y Domelipa, han expresado que ambos son adultos y saben lo que quieren, como para que “todo el mundo ande criticando”.

Además de que en otro video, durante el evento Sneaker Fever, Sabino y Domelipa se dejaron ver nuevamente juntos.