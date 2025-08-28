¿Rodrigo Cachero -de 51 años de edad- agradecido con Adianez Hernández por 11 años de relación? El actor desea dejar atrás el escándalo por infidelidad.

A dos años de que se destapó la infidelidad de Adianez Hernández -de 40 años de edad-, Rodrigo Cachero confiesa que desea volver a encontrar el amor, pero ya no se volvería a casar.

Pese a infidelidad, Rodrigo Cachero le agradece a Adianez Hernández por los 11 años juntos

Rodrigo Cachero protagonizó un gran escándalo luego de que destapó la infidelidad de su entonces esposa Adianez Hernández con Augusto Bravo, quien salía con Larisa Mendizabal.

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero (@rocachero / Instagram)

Luego de toda la polémica, Rodrigo Cachero concedió una entrevista al programa Hoy donde le agradeció a Adianez Hernández por los 11 años que estuvieron juntos.

En el video compartido en YouTube, Rodrigo Cachero destacó que no guarda rencores y ahora solo le desea lo mejor a la mamá de sus hijos.

Rodrigo Cachero puntualizó que lo más importante es la felicidad de sus hijos, por lo que ha decidido dejar atrás la controversia con Adianez Hernández.

“Sí, que (Adianez Hernández) sea muy feliz. Creo que todo repercute y rebota en mis niños y los veo bien, los veo sanos, contentos, creo que ven a un papá fuerte, trabajador y que ha contenido la situación, y una mamá que intenta hacer lo mejor para ellos, y por ahí tenemos que ir, ¿no?” Rodrigo Cachero

Durante su conversación, Rodrigo Cachero reconoció que pasó momentos complicados, pero el tiempo lo sana todo.

Rodrigo Cachero destacó que ya pasaron dos años de que se destapó la infidelidad de Adianez Hernández, por lo que no se concentra en el pasado y prefiere enfocarse en el presente.

“Sí, el tiempo es muy sabio. Creo que, eh, por más terapias o medicamentos o actividades que hagas, el tiempo ayuda muchísimo. Ya pasaron más de 2 años y, pues, estaría yo mal si me sigo siendo la víctima, ¿no? Estaría tonto. Entonces, mejor a trabajar, eh, a levantarse, a estar bien hoy” Rodrigo Cachero

¿Rodrigo Cachero desea volver a casarse? Confiesa que se encuentra abierto al amor tras la infidelidad de Adianez Hernández

Pese al complicado momento que vivió, Rodrigo Cachero se dijo dispuesto a volver a enamorarse y empezar una nueva relación.

Y es que para Rodrigo Cachero es importante tener a una persona que se convierta en un testigo que comparta contigo el día a día.

Sin embargo, Rodrigo Cachero dejó en claro que no piensa en volverse a casar ni a vivir nuevamente con alguien.

Ya que Rodrigo Cachero si quedó tocado luego de toda la controversia que se generó.

“Sí, ¿a casarme? Yo creo que no. ¿A vivir con alguien? Yo creo que no. Sí quedas tocado, la verdad. Entonces es un poco complicado. Sí me gustaría tener una pareja, sobre todo porque me parece que hay que tener un testigo que comparta tu día a día” Rodrigo Cachero

Cabe recordar que tras la polémica generada, Rodrigo Cachero se ha enfocado en su trabajo e incluso trabajó junto a Larisa Mendizábal en la telenovela “Regalo de amor”.