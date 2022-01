Ana María Alvarado dice tener pruebas del caso de Pepillo Origel en el que se le acusó de hacer comentarios misóginos hacia Flor Rubio.

De acuerdo con la conductora de ‘Sale El Sol’, Ana María Alvarado no había hecho publicas las pruebas debido a que estas se podían utilizara en el caso.

Sin embargo, ahora que la acusación llegó a una resolución, Ana María Alvarado se defendió de aquellos que la llamaron mentirosa.

Durante el programa ‘Sale El Sol’ la conductora Ana María Alvarado aprovechó una sección para defenderse de aquellos que la llamaron mentirosa.

Y es que hace unos años, sobre el caso de Pepillo Origel y la periodista Flor Rubio, Ana María Alvarado reveló quien había grabado al conductor a propósito.

Sin embargo, debido a que no mostró pruebas en ese momento de lo que estaba diciendo Ana María Alvarado fue acusada de mentirosa en redes sociales.

Ahora que el caso de Pepillo Origel llegó a una resolución a favor de Flor Rubio, Ana María Alvarado dijo revelaría la evidencia que tenía guardada.

Su evidencia, una serie de mensajes, dijo Ana María Alvarado los obtuvo de un mesero y una recamarera quienes la buscaron.

Asimismo Ana María Alvarado aclaró ella no tiene por qué mentir; sin embargó, tuvo que guardar silencio para que los mensajes los utilizara Pepillo Origen a su favor.

“Aquí está toda la conversación con la persona que me lo cuenta, no tengo porque inventarlo, porque dijeron que yo lo inventé porque nunca lo he mostrado, no lo había mostrado porque yo se lo envié a pepillo para que él lo usara en su momento como defensa”

Ana María Alvarado