¿Por qué Rocío Sánchez Azuara salió de Imagen Televisión para sumarse a TV Azteca? La conductora reveló los verdaderos motivos por los cuáles decidió cambiar de televisora.

Desde que se anunció su salida de Imagen Televisión, Rocío Sánchez Azuara se ha mostrado muy emocionada por su regreso a TV Azteca en donde llegará con el programa ‘Acércate a Rocío’.

En medio de las especulaciones sobre el cambio de televisora, Rocío Sánchez Azuara acudió a ‘Ventaneando’ donde reveló la verdadera razón por la cual decidió regresar a la televisora del Ajusco.

A través del programa ‘De Primera mano’, Gustavo Adolfo Infante reveló que Rocío Sánchez Azuara había amenazado con demandarlo por difamación.

En medio de las especulaciones sobre su salida de Imagen Televisión, Rocío Sánchez Azuara acudió al programa ‘Ventaneando’ donde se mostró muy feliz de poder regresar a TV Azteca.

A menos de un mes del estreno del programa ‘Acércate a Rocío’, Rocío Sánchez Azuara reveló los verdaderos motivos que la llevaron a cambiar de televisora.

La decisión de Rocío Sánchez Azuara de volver a TV Azteca después de siete años sorprendió a sus seguidores, ya que tenía un gran éxito con el programa ‘Rocío a tu lado’, transmitido a través de la señal de Imagen Televisión.

Durante su conversación, Rocío Sánchez Azuara señaló que en realidad no quedó en malos términos con su antigua televisora y que solo terminó su contrato.

“Yo nunca me voy mal, pero de pronto se lo toman a mal ellos...la verdad yo siempre me despido bien, en el último caso me tuvieron a prueba tres meses”

Rocío Sánchez Azuara