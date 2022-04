Rocío Sánchez Azuara podría demandar a Gustavo Adolfo Infante por difamación

Luego de que se anunció su regreso a TV Azteca, se reveló que Rocío Sánchez Azuara podría demandar a Gustavo Adolfo Infante e Imagen Televisión por difamación.

A través del programa ‘De Primera Mano’ Gustavo Adolfo Infante reveló que Rocío Sánchez Azuara había amenazado con demandarlo luego de que llegó Laura Bozzo al canal.

Gustavo Adolfo Infante señaló que se encuentra listo si Rocío Sánchez Azuara desea demandarlo pues aseguró que él solo hizo lo que la empresa le pidió.

Gustavo Adolfo Infante (Tomada de video)

Gustavo Adolfo Infante revela que él ha sido el contacto entre Imagen Televisión y Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo

Fua a principios de 2021 que Rocío Sánchez Azuara llegó a Imagen Televisión con el programa “Rocío a tu lado”, tras un gran éxito la conductora decidió cambiar de televisora y regresar a TV Azteca.

Luego de la confirmación de su salida, Gustavo Adolfo Infante anunció que Imagen Televisión había contratado a Laura Bozzo, quien presuntamente ocupará el lugar que dejó Rocío Sánchez Azuara.

A pesar de que Rocío Sánchez Azuara había señalado que su relación con Imagen Televisión había terminado en buenos términos, Gustavo Adolfo Infante reveló que la conductora quiere demandarlo.

En su programa ‘De Primera Mano’ Gustavo Adolfo Infante confesó que Rocío Sánchez Azuara había amenazado con demandarlo a él y a Imagen Televisión por difamación.

Gustavo Adolfo Infante destacó que Rocío Sánchez Azuara ya no forma parte de las filas del canal y que la televisora había decidido contratar a Laura Bozzo.

“Quiero poner en contexto algo, la señora Sánchez Azuara, se ha ido a otra empresa televisora y va entrar la señora Laura Bozzo” Gustavo Adolfo Infante

En su intervención, Gustavo Adolfo Infante reconoció que él a sido el enlace entre Imagen Televisión y las conductoras, sin embargo él no las contrató.

Para mostrar sus declaraciones, Gustavo Adolfo Infante presentó un video de cuando se dio la presentación de Rocío Sánchez Azuara, donde la conductora se mostró muy agradecida con el periodista por haber ayudado para que ella llegará a la televisora.

Gustavo Adolfo Infante se dice preparado si Rocío Sánchez Azuara decide demandarlo

Tras presentar las imágenes, Gustavo Adolfo Infante señaló que se encontraba listo si Rocío Sánchez Azuara decidía demandarlo.

“Con todo respeto, si quieres demandarme a mí porque yo mentí, yo creo que la prueba es absoluta y totalmente contundente cuando me das las gracias. Yo te recomendé” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante señaló que los ejecutivos de Imagen Televisión no querían contratar a Rocío Sánchez Azuara, pero él los convenció de lo contrario.

“Los ejecutivos seamos claros mis jefes no confiaban en ti y yo les dije rocío ha sido una mujer que lleva mucho rating a muchas televisoras, denle una oportunidad y así fue y tú lo sabes, entonces me parece muy extraño que hables amenazando que vas a demandar a Imagen Televisión y a mí” Gustavo Adolfo Infante

De manera contundente, Gustavo Adolfo Infante terminó su intervención con un mensaje a Rocío Sánchez Azuara: “Si vas a demandar, estoy esperando tu demanda”.

Rocío Sánchez Azuara (@rocio_sazuara)

Rocío Sánchez Azuara desmiente a Gustavo a Adolfo Infante pues asegura que no la llevó a Imagen Televisión

En entrevista para Alejandro Zúñiga, Rocío Sánchez Azuara reveló que no fue por Gustavo a Adolfo Infante que ella obtuvo su programa ‘Rocío a tu lado’ en Imagen TV.

“No me llevó a Imagen para nada, en algún momento yo le agradecí sus atenciones porque obviamente de alguna forma él estando en Imagen, pues obviamente me dio la bienvenida, pero nada más, no me llevó a Imagen para nada” Rocío Sánchez Azuara

En su conversación Rocío Sánchez Azuara confesó que la pusieron a prueba, pero su contrato terminó el 8 de marzo.

“Me pusieron a prueba 3 meses, los resultados fueron muy buenos, no los esperaban así, la respuesta fue muy buena... después me dijeron, otros 3 meses, estuve 6 meses a prueba y finalmente firmamos un contrato por un año, de ahí iríamos renovando o no el contrato y este contrato comenzaría a partir del día uno que yo transmití” Rocío Sánchez Azuara

Rocío Sánchez Azuara señaló que nunca esperaron que su programa tuviera éxito.