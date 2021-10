Roberto Romano asegura haber tenido intimidad con Kimberly Flores, pese a que hace unos días la influencer aseguró que no le fue infiel a Edwin Luna dentro de “La casa de los famosos”.

El actor desenmascara a Kimberly Flores pues asegura haber tenido un encuentro íntimo con ella antes de que arrancaran las transmisiones del reality show de Telemundo.

Kimberly Flores y Roberto Romano en La Casa de los Famosos (@telemundorealities / Instagram )

Cabe mencionar que los integrantes de “La casa de los famosos” pasaron varios días en un hotel a fin de que ingresaran a la nueva casa de Big Brother libres de Covid-19.

Roberto Romano y Kimberly Flores sí tuvieron intimidad

Verás, sin que nadie lo presionara, Roberto Romano dio su versión a Christian de la Campa, quien le pidió en dos ocasiones hablar del tema fuera de la casa a fin de evitar cámaras.

Sin embargo, el actor ignoró la petición y es que aseguró que le urgía un consejo ya que era posible que Alicia Machado hubiera enterado a todos de su romance prohibido con Kimberly Flores, por lo que hasta el público ya lo sabría.

De acuerdo con Roberto Romano, la intimidad ocurrió un día antes de que arrancara el reality; no obstante, acordaron que no pasaría de nuevo y mucho menos lo evidenciarían frente a cámaras pero fallaron.

“Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes y cuando pasó yo dije ‘aquí mismo se acaba’ porque tienen hijos, yo no me voy a meter en pend**”, declaró Roberto Romano en voz baja e intentando que no se escuchara.

Roberto Romano usó a Alicia Machado para callar ‘romance’ con Kimberly Flores

Roberto Romano reveló que a fin de evitar sospechas, él coquetearía con Alicia Machado; sin embargo, falló ya que volvió a flirtear con Kimberly Flores.

“Lo único que creo que si la cagué fue en que no marqué distancia clara y aquí di un poco de jugueteo con ella”, aceptó para posteriormente asegurar que está preocupado por lo que pueda pasar una vez que salga de la casa.

Y es que el actor es consiente que Kimberly Flores está casada con Edwin Luna, con quien tiene una hija en común.