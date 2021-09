¿Karma? Alma Cero habla del escándalo de Edwin Luna y Kimberly Flores

Inevitablemente Alma Cero continúa siendo ligada con Edwin Luna, quien en las últimas semanas ha intentado reparar su imagen y la de su esposa Kimberly Flores tras el comportamiento de ésta en “La casa de los famosos”.

Pese a que Alma Cero y Edwin Luna ya no tienen relación alguna pues terminaron mal, a la actriz se le preguntó su sentir sobre el escándalo de su exesposo; ¿cree que es karma?

Sin opinar sobre si Kimberly Flores le faltó a Edwin Luna al coquetear con Roberto Romano en el reality de Telemundo siendo consiente que había muchas cámaras, la actriz dijo:

“A esa señorita no la conozco, no forma parte de mi presente y yo hace mucho tiempo tomé la decisión de no juzgar ni tener opinión acerca de nada”, declaró al programa Suelta la Sopa.

Kimberly Flores y Roberto Romano en La Casa de los Famosos (@telemundorealities / Instagram )

¿Alma Cero cree que le llegó el karma a Edwin Luna?

No es ningún secreto, Alma Cero y Edwin Luna tuvieron una relación tóxica al punto que él amenazó con matarse si ella lo abandonaba. Debido a que el cantante también le fue infiel, gente da por hecho que ahora está pagando karma.

Pero, ¿qué cree Alma Cero? La actriz tiene claro que así como te comportas es lo que recibes pues existe una “ley de correspondencia”.

“Mira amor, hay una cosa que se llama ley de correspondencia, las leyes del universo son muy claras, entonces según tú estás vibrando y obrando en el mundo es lo que vas a recibir”, citó y aseguró que aunque ha cometido errores por esa razón intenta llevar una vida mejor.

Alma Cero (@alma_cero / Instagram)

¿Alma Cero ya perdonó la infidelidad de Edwin Luna?

Finalmente, reporteros no se quedaron con las ganas de preguntarle si en algún momento de su vida ha perdonado infidelidades, entre ellas, la de Edwin Luna, por lo que aseguró que ella no le toca cargar con ese peso.

“Yo creo que no hay nadie que pueda perdonar más que Dios, todos vivimos procesos, estamos intentando ser felices y yo creo que en la prueba y error es cómo vas aprendiendo…se aprende durante las caídas y los errores”, concluyó Alma Cero.