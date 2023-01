Roberto Palazuelos se adelanta y pide “dejar que se vaya en paz” Andrés García; el año pasado el veterano actor retó a duelo a Palazuelos.

Por varios años, Andrés García tuvo una cercana amistad con Roberto Palazuelos, incluso lo integró a su testamento.

Sin embargo, Roberto Palzuelos -de 55 años de edad- habría sido indiscreto al decir que era heredero de Andrés García y esto habría iniciado el quiebre de su relación.

Los malentendido entre el actor de 81 años de edad y Roberto Palazuelos, habrían sido tan graves, que Andrés García lo retó a un duelo de pistolas.

Posteriormente la salud de Andrés García se vio tan afectada, que ha sido hospitalizado varias veces y ha presentado problemas pulmonares.

Además, Andrés García habría arremetido contra su hijo Leonardo García, por decir que no lo dejaban verlo y que lo habían despojado de su dinero.

El deterioro de salud de Andrés García ha provocado que algunos de sus amigos lo visiten, como ocurrió con Anahí.

Es por eso que Roberto Palazuelos fue cuestionado si sabe algo de Andrés García y fue contundente al decir que no quiere hablar de él.

“La verdad no me interesa, no me interesa ni comentar de él y ese tema lo dejamos atrás. Es un tema que ya se queda”

Roberto Palazuelos