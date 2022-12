La salud de Andrés García ya ni importa: Margarita Portillo se pelea públicamente con Leonardo García luego de que se aseguró que ya se habían vaciado las cuentas del actor.

El actor Andrés García de 81 años de edad se convirtió en tendencia luego de que la revista TVNotas expuso que su esposa Margarita Portillo de 59 años de edad y su hijastro Andrés López Portillo de 40 años de edad lo habían dejado sin dinero.

En medio de la controversia, Margarita Portillo concedió una entrevista al programa Ventaneando en donde arremetió en contra de Leonardo García de 49 años de edad, pues lo acusó de estar detrás de estos ataques en su contra.

Este martes 13 de diciembre la revista TVNotas publicó una entrevista con José Fernando Nolasco de 56 años de edad -asistente por tres años de Andrés López Portillo- quien reveló que ya habían vaciado las cuentas de Andrés García.

Durante su conversación, José Fernando Nolasco arremetió contra Margarita Portillo y Andrés López Portillo pues señaló que solo estaban buscando el momento de la muerte de Andrés García para quedarse con sus bienes.

Tras las declaraciones en su contra, Margarita Portillo concedió una entrevista al programa Ventaneando donde confirmó que ejercerá acciones legales en contra de José Fernando Nolasco.

Margarita Portillo señaló a Leonardo García como el responsable detrás de esta entrevista, pues destacó que solo busca tachar su imagen, pero sin dar la cara.

“Claro, es evidentemente orquestado por Leonardo García. Bien me dijeron hace muchos años, Leonardo es de los que tiran la piedra y esconde la mano, pero lo esta diciendo este tipo al cual vi unos minutos en toda mi vida”

En su entrevista, Margarita Portillo dejó en claro que lo que se ha dicho en TVNotas es mentira pues no hay ninguna prueba de lo que se menciona.

René Franco llora porqué no puede ver a su hijo adoptivo

Andrea Legarreta retoma caos de Bad Bunny como ejemplo de que México no está listo para el Mundial

“Esta hablando y opinando de todos sin tener pruebas, no me conoce. Está levantando falsos y levantando infamias, cosas ridículas. Yo solo lo vi unos minutos en mi vida, y por lo que dice él fue hace un año”

Margarita Portillo confesó que Andrés García se encuentra muy molesto con todo lo que está sucediendo, pues este tipo de notas lo alteran mucho.

Sobre las versiones que señalan que Andrés García está mal medicado por la cirrosis hepática y se le proporcionan medicinas que afectan su salud, Margarita Portillo señaló que es mentira ya que ellos hacen lo que les recomiendan los doctores.

“Eso es mentira (…) Quizás a lo que se refiera, es que Andrés toma un ansiolítico, necesita receta, pero Andrés ya no es para estar yendo a los consultorios. Yo siempre he mantenido contacto con el doctor Cerecero de la ANDA y él me hacía el favor de autorizarme la receta, es algo prescrito desde hace años, nada ilegal”

Margarita Portillo