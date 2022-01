Roberto Palazuelos habla sobre su precandidatura: “Tengo el don de Dios, todo lo que toco se hace oro”.

En una llamada telefónica con Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos habló sobre sus planes para ser el próximo gobernador de Quintana Roo.

Al respecto, Roberto Palazuelos dijo que está decidido a generar riqueza en el estado , pues cuenta con mucha experiencia en negocios.

Roberto Palazuelos, precandidato del partido Movimiento Ciudadano, está más que convencido de que será gobernador de Quintana Roo.

Durante el programa de Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos dijo que la guerra sucia en su contra ya inició.

Roberto Palazuelos acusó que le hackearon su cuenta WhatsApp para “tratar de conseguir información electoral”.

Asimismo, Roberto Palazuelos alertó que se está pidiendo dinero, en su nombre, para levantar la campaña.

Roberto Palazuelos ya sueña con ser el próximo gobernador de Quintana Roo, ya que confía en sus “dones” y virtudes como empresario .

“Yo soy un hombre que siempre habla con la verdad”, presumió Roberto Palazuelos.

El precandidato de Movimiento Ciudadano dijo que quiere pasar a la historia como el mejor gobernador de Quintana Roo.

“Voy a llevar este estado a la cúspide”, afirmó.

Roberto Palazuelos presume tener el “don de Dios de ser generador de riqueza”, mismo que lo ayudará a ser gobernador de Quintana Roo.

El empresario y actor Roberto Palazuelos prometió que, en caso de ganar como gobernador de Quintana Roo, el estado tendrá abundancia.

Toda vez que él tiene un “don de Dios” que le permite “hacer oro” .

Roberto Palazuelos dejó claro que él no busca robarse el dinero de la gente.

Más bien, quiere dejar un legado en su familia que llegue hasta sus nietos.

“Quiero que cuando le pasen lista a mi nieto (…) el diga: ‘qué orgullo ser el nieto de Roberto Palazuelos”, comentó.

Finalmente, Roberto Palazuelos desmintió que busque una gubernatura para hacer negocios.

“A mí no me interesa hacer negocios. Tengo 5 hoteles, 600 empleados, mi avión, 5 casas, no me interesa.”

Roberto Palazuelos