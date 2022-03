Luis de Llano y Sasha Sokol se volvieron tendencia en redes sociales luego de que la exintegrante de Timbiriche denunciara que mantuvo una relación con el productor cuando ella era menor de edad. Pero hace años Molotov hizo una canción donde mencionaba a Luis de Llano como “ El Carnal de las estrellas ” .

Sasha Sokol aprovechó el Día Internacional de la Mujer para hablar de su relación con Luis de Llano, quien era su representante y productor, ella tenía 14 años y él 39. Su relación no era aprobada por la madre de la cantante, pero siguieron juntos durante casi cuatro años.

Según palabras de Sasha, todo comenzó cuando Luis de Llano volvió hablar de su relación. El productor aseguraba que él sí se enamoró de la entonces menor, por lo que ella decidió hablar de la situación.

Los usuarios de redes sociales apoyaron a Sasha Sokol y recordaron la canción de Molotov, “El Carnal de las estrellas” donde mencionaban a Luis de Llano.

“Si te topas a un tipo de nombre de Llano, que quiere bayonarte y echarte la mano. Que no quiera echártela atrás. No te dejes porque aún hay más”

A finales de los noventa, Molotov sacó su álbum “Molomix” donde destacaban las canciones “Gimme tha Power” Y “El Carnal de las estrellas” . En la última llegaron a usar el nombre del productor Luis de Llano, quien era uno de los más conocidos en la farándula.

Molotov siempre se destacó por irreverencia y causó polémica con varias de sus canciones y “El Carnal de las Estrellas no fue la excepción, ya que era una crítica a la industria del entretenimiento.

El periodista Olallo Rubio entrevistó a Luis de Llano en 2012, para el documental “Gimme the Power” y lo cuestionó sobre si la canción “El Carnal de las Estrellas” hablaba de él.

Con una sonrisa nerviosa Luis de Llano contestó “que eso decía” y habló de su forma de entrevistarse con las aspirantes a cantantes y actrices.

“Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperando”

Posteriormente comenzó a explicar su “ejercicio” con las jóvenes que buscaban ser actrices. Daba a entender que probaba a las aspirantes para ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar por estar en el medio del espectáculo.

“Pues mira, yo te voy hacer rica y famosa, pero tengo una condición, ¿Una condición?, me decían. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas. Cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida”.

