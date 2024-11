René Franco usó su podcast, La Taquilla, para insultar a Lolita Cortés para defender la obra de teatro “La Señora Presidenta” que ahora interpretará Arath de la Torre.

El locutor René Franco de 59 años de edad, volvió a entrar en polémica luego de que expresó su opinión sobre Lolita Cortés por rechazar el remake que están haciendo a “La Señora Presidenta”.

Y es que al rechazar la crítica, René Franco aseguró que lo dicho por Lolita Cortés de 54 años de edad, es un insulto a Arath de la Torre, pese a que fue él mismo quien la insultó en más de una ocasión.

René Franco, locutor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

René Franco estalla contra Lolita Cortés y la insulta para defender “La Señora Presidenta”

Mucha polémica se ha armado sobre “La Señora Presidenta”, la obra de teatro que ahora será interpretada por Arath de la Torre, luego de que por años la encabezó Gonzalo Vega y Héctor Suárez.

Y es que no solo se trata de la obra de teatro en sí, sino de que integrantes de la puesta en escena vienen del Team Mar de La Casa de los Famosos 2024.

A este se le suma el que Alejandro Gou haya tomado la decisión de hacer el remake de “La Señora Presidenta”, algo que para Lolita Cortés es impensable.

Lolita Cortés, ex jurado de La Academia. (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Por ello, René Franco no tuvo límite en expresarse con insultos sobre Lolita Cortés y todos aquellos que aseguran es una abominación que haya un remake de “La Señora Presidenta”.

Fue a través de la transmisión de La Taquilla de 14 de noviembre, que René Franco estalló y le dijo “no chingues” a Lolita Cortés, por su postura sobre la obra de teatro.

“Lolita no chingues que por ti y tus huevos, no la monten (...) Que chinguen a su madre todos los que digan que Gonzalo Vega, un actor que no escribió la obra, la hizo Héctor Suárez [ya se murieron] dejen morir a los muertos. Las cosas se acaban y pasan, no puedes evitar que otro productor tome la obra y ponga otro actor porque por tus huevos Lolita Cortés, la pinche obra no se puede montar. La señora dice que la obra es intocable porque la lamio y le echó un pedo Gonzalo Vega (...) Lolita no chingues ¿cuál falta de respeto? ¿a quién? Deja que haga La Señora Presidenta no me vengas con idioteces”. René Franco, locutor.

Y es que el locutor minimizó sus insultos a la actriz de teatro diciendo que ella es la insultante contra Arath de la Torre al minimizar su trabajo como protagonista de la puesta en escena.

“Es una falta de respeto tuya a Arath de la Torre, de actriz a actor es una brutal falta de respeto a alguien que es comediante actor”. René Franco, locutor.

Asimismo, detalló que deben existir los remake de otras de teatro como “La Señora Presidenta” para que lleguen a nuevas generaciones.

“¿Por qué las nuevas generaciones no van a poder ir al teatro a ver la obra, no más porque un actor ya se murió, no se puede volver a montar?”. René Franco, locutor.

No solo Lolita Cortés, Marimar Vega rechaza “La Señora Presidenta” aunque le pese a René Franco

René Franco estalló contra Lolita Cortés por creer que “La Señora Presidenta” no se puede hacer sin Gonzalo Vega, pero a su pesar, no es la única que lo cree.

La actriz Marimar Vega, hija de Gonzalo Vega, confirmó que a su parecer la puesta en escena no debe volver a hacerse porque siempre sería un legado de su papá.

“Yo sí creo [que sea mejor La Señora Presidenta con mi papá] eso el público dirá, mi papá no necesita que nadie lo defienda porque su trabajo habló por él mismo durante toda su profesión (...) A Arath no lo he topado actuando, no lo conozco”. Marimar Vega, actriz.

Marimar Vega (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Estas declaraciones de Marimar se dieron a días de que se anunciara el elenco de “La Señora Presidenta” y antes de que Lola Cortés y René Franco dieran su sincera opinión al respecto.

Ahora, en medio de la polémica, a “La Señora Presidenta” la rodea el rumor de que está baja en venta de boletos, de modo que se espera dure muy poco en carteleras de teatro.