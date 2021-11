Renata Notni prefiere no opinar sobre demanda a Diego Boneta. La actriz prefirió no hablar del tema legal luego de que fuera cuestionada por la prensa sobre el pleito que nació durante la grabación de ‘Luis Miguel, la serie’.

La actriz Renata Notni y actual novia de Diego Boneta, se limitó a decir que no opinará sobre la demanda que enfrenta su pareja por parte del actor español Martín Bello, por lo que dijo que se mantendrá al margen.

Aunque la prensa insistió en el tema, al exponer que Diego Boneta podría pagar una compensación económica por los gastos médicos por las supuestas consecuencias de salud tras los golpes a Martín Bello.

Renata Notni y Diego Boneta (Agencia México )

Renata Notni refrendó que el ‘es un tema que no me corresponde prefiero ni opinar, prefiero mantenerme al margen de todo eso la verdad’ no voy a opinar en algo que no es mi tema’.

Recordemos la polémica, luego de que salieran a la luz declaraciones del abogado de Martín Bello, quien dijo que el actor español podría quedar paralítico tras supuesta golpiza de Diego Boneta en ‘Luis Miguel: la serie’.

Por lo que este estaría preparando definir las exigencias en la demanda por las lesiones , derechos y perjuicios que supuestamente había causado Diego Boneta a Martín Bello.

Martín Bello junto a Diego Boneta (Instagram)

Renata Notni se casará con Diego Boneta, la actriz responde

Renata Notni se casará con Diego Boneta, la actriz responde. Por otra parte, ante los rumores que surgieron de una supuesta boda entre ambos actores, la joven habló del tema.

Ante esto, Renata Notni contestó sorprendida argumentando que apenas si son novios, por lo que pidió que los dejen disfrutar de esta etapa de enamoramiento.

Renata Notni y Diego Boneta (Agencia México)

‘Nombre, somos novios, ¡déjanos disfrutar nuestro noviazgo por favor!, en algún futuro casarme claro que sí’, expresó Renata Notni a los medios de comunicación.

Aunque también la actriz, trató de evitar más preguntas sobre el tema de la boda, diciendo que por el momento está más enfocada en su carrera profesional que pensar en un casamiento.

Por lo que dijo estar ‘feliz con mi carrera, vienen muchas cosas padrísimas, preparando cosas increíbles que vienen, el otro año pinta también increíble’, aseguró Renata Notni sobre nuevos proyectos profesionales.