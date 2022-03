Regina Blandón molesta por cuestionamientos a Alessandra Rosaldo sobre Eugenio Derbez. La actriz reafirmó que el comediante es una persona integra.

En entrevista por varios medios de comunicación, Regina Blandón fue cuestionada por el comentario de un usuario donde se atrevió a señalar que en los próximos días, la actriz saldría a decir que fue abusada por Eugenio Derbez.

Visiblemente molesta, Regina Blandón cuestionó a los reporteros por haberle ido a preguntar sobre el tema a Alessandra Rosaldo cuando se encontraba con su hija.

Regina Blandón logró gran popularidad gracias a su papel en ‘La familia P.Luche’, la actriz siempre se ha mostrado muy cercana a Eugenio Derbez y le ha mostrado su apoyo en sus nuevos proyectos.

En entrevista con varios medios, Regina Blandón mostró su molestia luego de que fue cuestionada sobre el mensaje de un usuario en el que insinúo que ella podría salir a decir que fue abusada por Eugenio Derbez.

Aunque la actriz paró toda clase de suposiciones y negó esta situación, la prensa cuestionó a Alessandra Rosaldo sobre el tema cuando se encontraba su hija presente, situación que molestó a Regina Blandón.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Regina Blandón explotó con varios reporteros pues señaló que se había tergiversado toda la información.

“Se mamaron, hoy se habla de esta obra, no voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó, porque dijo supuesto no sé qué”

Regina Blandón externó su enfado con los reporteros que le preguntaron a Alessandra Rosaldo sobre la situación cuando se encontraba su hija presente.

“Fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija junto y me parece de muy mal gusto y amigos de la prensa no sé quien estaba ahí, pero eso no se hace”

Regina Blandón